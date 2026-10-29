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Lembra dela? Musa da abertura do 'Fantástico' tem filha de 20 anos que segue os passos da mãe

Valentine Ribeiro divide a rotina entre trabalhos como modelo e peças de teatro

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 12:56

Valentine é filha de Isadora Ribeiro
Valentine é filha de Isadora Ribeiro Crédito: Reprodução/Instagram

Valentine Ribeiro, filha mais nova da atriz Isadora Ribeiro, decidiu apostar na carreira artística. Aos 20 anos, a jovem já tem contrato com uma agência de modelos no Rio de Janeiro, fez campanhas publicitárias e deu os primeiros passos nos palcos ao protagonizar a clássica peça "Romeu e Julieta".

Valentine é filha de Isadora Ribeiro

Valentine é filha de Isadora Ribeiro por Reprodução/Instagram
Valentine é filha de Isadora Ribeiro por Reprodução/Instagram
Valentine é filha de Isadora Ribeiro por Reprodução/Instagram
Valentine é filha de Isadora Ribeiro por Reprodução/Instagram
Valentine é filha de Isadora Ribeiro por Reprodução/Instagram
Valentine é filha de Isadora Ribeiro por Reprodução/Instagram
Valentine é filha de Isadora Ribeiro por Reprodução/Instagram
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Valentine é filha de Isadora Ribeiro por Reprodução/Instagram
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Valentine é filha de Isadora Ribeiro por Reprodução/Instagram

A jovem é fruto da relação de Isadora com o negociador de obras de arte Marcus Aurélio. Além de Valentine, a artista também é mãe da médica Maria Antonia, de 29 anos. A caçula atraiu olhares ao marcar presença ao lado da mãe em eventos culturais cariocas, como a comemoração das sete décadas do Teatro Tablado.

A relação próxima entre mãe e filha costuma render declarações nas redes sociais. Ao comemorar os 19 anos da filha, Isadora abriu o álbum de fotos da família e escreveu uma mensagem amorosa.

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"Há 19 anos ela me ensina diariamente que o tempo é precioso, que a presença é um presente e que a verdadeira nobreza está em ser simples, delicada e cheia de ternura. Filha, que sua vida siga sempre cercada de saúde, acolhimento, amigos verdadeiros e vitórias. Parabéns filhinha amada!", publicou a atriz na ocasião.

Isadora Ribeiro fez parte da clássica abertura do 'Fantástico'

Isadora Ribeiro na clássica abertura do 'Fantástico' por Divulgação
Isadora Ribeiro com Edson Celulari na novela 'Torre de Babel' por Reprodução/Instagram
Isadora Ribeiro com Daniel Dantas na novela 'Mulheres de Areia' por Paulo Rubens Fonseca/Ag O Globo
Isadora Ribeiro na capa da trilha sonora da novela 'Tieta' por Reprodução/Redes Sociais
Isadora Ribeiro em ensaio de 2003 por Divulgação
Isadora Ribeiro na capa da revista 'Sexy' por Reprodução/Redes Sociais
Isadora Ribeiro em sua segunda capa da 'Playboy' por Reprodução/Redes Sociais
Isadora Ribeiro na capa da 'Playboy' por Reprodução/Instagram
Isadora Ribeiro por Reprodução/Instagram
Isadora Ribeiro por Reprodução/Instagram
Isadora Ribeiro por Reprodução/Instagram
Isadora Ribeiro por Reprodução/Instagram
Isadora Ribeiro por Reprodução/Instagram
Maju Coutinho estava na exposição. Aí por divulgação
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Isadora Ribeiro na clássica abertura do 'Fantástico' por Divulgação

Nascida em Curitiba, Isadora virou um dos rostos mais conhecidos do Brasil em 1987, quando apareceu saindo da água na abertura do 'Fantástico'. Dois anos depois, causou ao posar nua para a vinheta de abertura da novela 'Tieta', além de estampar capas da revista 'Playboy'.

Após o sucesso como modelo, Isadora atuou em tramas marcantes dos anos 1990 e 2000 na TV Globo, como 'Mulheres de Areia', 'Pátria Minha', 'Explode Coração', 'Torre de Babel' e 'Uga Uga'.

Com informações do jornal Extra.

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Valentine Ribeiro Isadora Ribeiro

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