TRAJETÓRIA

Lembra dela? Saiba por onde anda Sónia, que ficou famosa por pontapé envolvendo Marco Borges no Big Brother 1

Passados 26 anos, a antiga concorrente voltou a despertar a curiosidade dos fãs

Felipe Sena

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 19:43

Sónia Almeida Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Não é só a TV brasileira que proporciona momentos que mexem com a memória do público, mas a televisão portuguesa também, especialmente no Big Brother.

Na primeira edição do reality, a participante Sónia Almeida foi protagonista de um episódio que marcou a história da edição.

Sónia Almeida 1 de 4

Durante uma discussão na sala enquanto os concorrentes ensaiavam uma peça de teatro, o participantes Marco Borges deu um pontapé na cadeira onde Sónia Veiga estava sentada, fazendo com que ela caísse no chão.

Passados 26 anos, a antiga concorrente voltou a despertar a curiosidade dos fãs, que querem saber o que aconteceu com a jovem que, na altura, esteve no centro de uma enorme polêmica.

Nascida em Visei, Sónia optou por um caminho mais discreto, afastando-se progressivamente da exposição mediática.

Durante conversa no programa Dois às 10h, da TVI, em 2025, Célia Ferreira, sua antiga companheira de casa, disse por onde Sónia andava.

“Ela está bem na Austrália, com os meninos dela”, contou, dando a conhecer um pouco da atual realidade da antiga participante do reality show.