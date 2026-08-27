Lembra dele? ‘Anjinho’ do Programa Raul Gil aparece reaparece após mudança radical ao lado dos quatro filhos

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Felipe Sena
Publicado em 27 de agosto de 2026 às 18:59
No início dos anos 2000, o rosto de um menino loiro dos olhos azuis era conhecido no Programa Raul Gil, exibido no SBT. O nome dele é Robinson Monteiro.
O cantor ganhou fama após ficar 17 semanas seguidas em primeiro lugar na competição de calouros do programa. Sucesso nacional, ele foi batizado de Anjinho, por causa dos cachos loiros volumosos e seu álbum estreou a marca de 1,5 milhão de cópias vendidas.
Robinson Monteiro
Hoje, aos 50 anos, Robinson mudou a aparência, segue vivendo da música e construiu uma grande família, com quatro filhos. Em 2017, Robinson chegou a passar por uma mudança estética radical no Programa do Gugu, avaliada em mais de R$ 100 mil.
Após reeducação alimentar e exercícios físicos, o cantor perdeu 15 kg, passou por um tratamento dentário completo com aplicação de lentes de contato de porcelana.
Abandonou completamente os cachos loiros volumosos por um corte moreno, moderno e empinado. No rosto, foi feito um procedimento nas pálpebras (blefaroplastia), intervenção na papada e harmonização com uma nova barba desenhada.
Ele é pai de quatro filhos. O mais velho, que leva o seu nome, Robinson Junior, completou 19 anos em maio. Todos frutos do seu casamento com Gisele Monteiro.
Após ficar conhecido como um cantor romântico, Robinson Monteiro tem se dedicado à música gospel nos últimos anos. Além de se dedicar como professor de técnica vocal.
O cantor se afastou da grande mídia após enfrentar graves problemas de saúde decorrentes do uso de remédios para emagrecer.