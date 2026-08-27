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Lembra dele? ‘Anjinho’ do Programa Raul Gil aparece reaparece após mudança radical ao lados dos quatros filhos

Cantor ganhou fama após ficar 17 semanas seguidas em primeiro lugar na competição de calouros do programa

Felipe Sena

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 18:59

Robinson Monteiro e os filhos Crédito: Reprodução | Redes Sociais

No início dos anos 2000, o rosto de um menino loiro dos olhos azuis era conhecido no Programa Raul Gil, exibido no SBT. O nome dele é Robinson Monteiro.

O cantor ganhou fama após ficar 17 semanas seguidas em primeiro lugar na competição de calouros do programa. Sucesso nacional, ele foi batizado de Anjinho, por causa dos cachos loiros volumosos e seu álbum estreou a marca de 1,5 milhão de cópias vendidas.

Robinson Monteiro 1 de 10

Hoje, aos 50 anos, Robinson mudou a aparência, segue vivendo da música e construiu uma grande família, com quatro filhos. Em 2017, Robinson chegou a passar por uma mudança estética radical no Programa do Gugu, avaliada em mais de R$ 100 mil.

Após reeducação alimentar e exercícios físicos, o cantor perdeu 15 kg, passou por um tratamento dentário completo com aplicação de lentes de contato de porcelana.

Abandonou completamente os cachos loiros volumosos por um corte moreno, moderno e empinado. No rosto, foi feito um procedimento nas pálpebras (blefaroplastia), intervenção na papada e harmonização com uma nova barba desenhada.

Ele é pai de quatro filhos. O mais velho, que leva o seu nome, Robinson Junior, completou 19 anos em maio. Todos frutos do seu casamento com Gisele Monteiro.

Após ficar conhecido como um cantor romântico, Robinson Monteiro tem se dedicado à música gospel nos últimos anos. Além de se dedicar como professor de técnica vocal.