Lembra dele? Ator de ‘O Cravo e a Rosa’ e ‘O Rei do Gado’ reaparece aos 87 anos e surpreende

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Felipe Sena
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 14:59
O ator Carlos Vereza, de 87 anos, que estava sumido da TV, voltou a chamar atenção nas redes sociais após aparecer em um vídeo divulgado no perfil Desocupado dos Famosos, no Instagram.
Conhecido pela trajetória na TV, o ator participou de novelas como “O Cravo e a Rosa” e “O Rei do Gado”.
Carlos Vereza
Nas imagens, o veterno aparece sentado no banco de um carro, com a janela aberta, enquanto conversa com uma pessoa que está gravando.
O vídeo foi acompanhado de uma mensagem que convida os seguidores a recordarem a carreira do artista, responsável por personagens que marcaram diferentes gerações de telespectadores.
Nos comentários, internautas reagiram a aparição de Carlos Vereza e aproveitaram para demonstrar carinho pelo ator. "Não mudou nada!", escreveu uma pessoa.
Além das novelas, ao longo de sua trajetória, Vereza também se destacou por sua atuação no teatro e no cinema, consolidando seu nome entre os veteranos da dramaturgia brasileira.