MÚSICA BAIANA

Lembra dele? Cantor da banda Pagodar't chega aos 300kg, fica seis anos 'de molho' e agora planeja voltar aos palcos 108kg mais magro

Nos últimos três anos, Babu conseguiu eliminar mais de 108 kg durante o tratamento contra a obesidade

Fernanda Varela

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 12:00

Luciano Babu Crédito: Reprodução

Quem acompanhou o pagode baiano nos anos 2000 certamente se lembra do grito de "Pagodaaaart" que embalava festas e carnavais. Dono da voz por trás do bordão, o cantor Luciano Miranda, conhecido como Babu do Pagodart, vive uma nova fase após perder mais de 108 kg e passar por uma cirurgia bariátrica.

O artista, que chegou a pesar mais de 300 kg, precisou abandonar os palcos e trios elétricos em 2020 por causa das limitações provocadas pela obesidade mórbida. Agora, seis anos depois, ele se prepara para realizar um dos maiores desejos: voltar a cantar para o público.

A transformação começou antes da cirurgia. Nos últimos três anos, Babu conseguiu eliminar mais de 108 kg durante o tratamento contra a obesidade. Em 28 de agosto deste ano, passou pelo procedimento bariátrico no Hospital da Obesidade, em Salvador.

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Apesar de ter realizado a operação recentemente, o cantor revelou que a decisão de recorrer à cirurgia foi tomada há muito tempo. O processo até reunir as condições necessárias para o procedimento levou mais de uma década.

"Quando eu decidi operar, levou mais de 10 anos", contou em um depoimento divulgado nas redes sociais do hospital.

Babu também falou sobre as dificuldades que enfrentava nas atividades cotidianas. Segundo ele, o excesso de peso passou a impedir a realização de tarefas que antes faziam parte de sua rotina, incluindo o trabalho nos palcos. "Eu não estava mais aguentando. Estava mentindo para mim mesmo. Minha mente queria fazer um monte de coisas, mas o corpo não atendia. Eu queria mais qualidade de vida para aproveitar meus netos", desabafou.

A expectativa de retornar à música é uma das principais motivações do artista, que comemorou o resultado da cirurgia com uma mensagem aos fãs: "Pode esperar, minha Bahia!".

Luciano Babu marcou época no pagode baiano, especialmente durante os anos 2000, quando participou de sucessos como "Se Você Quer Tome" e "Smirnofay". Além do Pagodart, o cantor acumulou passagens por grupos conhecidos do gênero, como Psirico, A Bronkka, Saiddy Bamba, Os Bambaz e Gente da Gente.