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Lembra dele? Ex-BBB casado há mais de 10 anos é flagrado em encontro íntimo com dentista envolvida em caso de agressão

Ele aparece em imagens de câmeras de segurança ao lado de Giullia Falcão, ex-mulher de empresário acusado de violência doméstica

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 15:44

Ex-BBB Leonardo é casado e foi flagrado com outra
Ex-BBB Leonardo é casado e foi flagrado com outra Crédito: Reprodução

O ex-BBB Leonardo Jancu, que participou da nona edição do reality show da Globo, em 2009, teve um encontro íntimo com a dentista Giullia Falcão, que ganhou repercussão após denunciar o então marido por agressão. Segundo o portal LeoDias, imagens de câmeras de segurança registraram os dois em uma propriedade de São Paulo, no dia 27 de agosto. O ex-participante do programa é casado há mais de uma década com a empresária Caroline Baccaro Jancu, com quem tem dois filhos.

De acordo com a publicação, o vídeo mostra Leonardo e Giullia conversando e bebendo vinho na área externa da residência. Em determinado momento, a dentista se aproxima do ex-BBB e senta em seu colo. O encontro evolui para uma relação sexual, conforme a descrição das imagens feita pelo portal.

A gravação foi obtida pelo veículo e divulgada nesta sexta-feira (23). Até o momento, não há informações sobre manifestações públicas de Leonardo ou de Caroline a respeito do episódio. Também não foi esclarecido se o casal permanecia junto na data em que as imagens foram registradas.

Veja ranking dos campeões mais votados do BBB

Fael Cordeiro (BBB 12): 92% por Frederico Rozário/TV Globo/Divulgação
Diego Alemão (BBB 7): 91% por
Juliette (BBB 21): 90,15% por Reprodução | Instagram
Cida (BBB 4): 69% por Reprodução/Instagram
Arthur Aguiar (BBB 22): 68,96% por Reprodução/Instagram
Amanda (BBB 23): 68,9% por Reprodução/TV Globo
Kleber Bambam (BBB 1): 68% por Reprodução
Cézar Lima (BBB 15): 65% por Reprodução
Rodrigo Cowboy (BBB 2): 65% por Reprodução
Fernanda Keulla (BBB 13): 62,79% por Reprodução / Instagram
1 de 10
Fael Cordeiro (BBB 12): 92% por Frederico Rozário/TV Globo/Divulgação

Leonardo ficou conhecido nacionalmente por sua participação no BBB 9. Durante o confinamento, ele enfrentou uma das provas mais lembradas daquela edição: o Quarto Branco. Após aproximadamente 30 horas no ambiente, o participante decidiu apertar o botão que permitia sua saída, encerrando antecipadamente sua trajetória no reality.

Fora da televisão, Leonardo passou a atuar no setor de restaurantes em São Paulo. Segundo o portal LeoDias, ele e Caroline também mantêm vínculos profissionais no segmento.

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Quem é Giullia Falcão?

A dentista Giullia Falcão ganhou destaque na imprensa após denunciar o empresário Ivo Vel Kos, com quem era casada, por violência doméstica. Ela relatou ter sofrido agressões que provocaram ferimentos graves em seu rosto. O caso resultou na prisão preventiva do empresário, posteriormente revogada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Ivo deixou a prisão na quarta-feira (21), enquanto o episódio continuava tendo desdobramentos judiciais.

As imagens do encontro entre Giullia e Leonardo foram registradas em agosto, antes da divulgação da reportagem sobre o envolvimento dos dois.

A denúncia de violência doméstica apresentada pela dentista e o encontro com o ex-BBB são episódios distintos. A divulgação das imagens não altera, por si só, a apuração das acusações feitas contra o empresário.

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