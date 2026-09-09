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Lembra dele? Ex-Carrossel volta ao SBT como estagiário de jornalismo

Leo Belmonte interpretava o antagonista Jorge na novela de Iris Abravanel

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 21:30

Leo Belmonte estuda Jornalismo na Universidade Nove de Julho
Leo Belmonte estuda Jornalismo na Universidade Nove de Julho Crédito: Reprodução/Instagram

O ator Leo Belmonte, conhecido por interpretar Jorge Cavalieri na infância em “Carrossel” (2012), iniciou um novo ciclo fora da carreira artística. O artista retornou ao SBT após anos, agora como estagiário de jornalismo da emissora.

O anúncio foi feito nas redes sociais do estudante. "O bom filho a casa torna. Para um novo desafio. Agora, no jornalismo”, publicou Leo ao compartilhar uma foto segurando o crachá da empresa.

Veja como está Leo Belmonte

Leo Belmonte é estagiário de jornalismo no SBT por Reprodução/LinkedIn
Leo Belmonte por Reprodução/Instagram
Leo Belmonte por Reprodução/Instagram
Leo Belmonte por Reprodução/Instagram
Leo Belmonte por Reprodução/Instagram
Leo Belmonte com o elenco de "Carrossel" em 2016 por Reprodução/Instagram
Leo Belmonte por Reprodução/Instagram
Leo Belmonte como Jorge "Carrossel" (2012) por Reprodução/Instagram
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Leo Belmonte é estagiário de jornalismo no SBT por Reprodução/LinkedIn

O ex-ator mirim cursa o 5º período de Jornalismo na Universidade Nove de Julho.

Ele iniciou a carreira cedo e ganhou destaque com a novela infantil de 2012, papel que reprisou no seriado “Patrulha Salvadora” (2014) e nos filmes “Carrossel: O Filme” (2015) e “Carrossel 2: O Sumiço de Maria Joaquina” (2016). O artista também fez uma participação especial em “As Aventuras de Poliana”.

Fora do SBT, trabalhou em produções como “Gênesis” (2021) e na primeira temporada de “Reis” (2022), na Record. Além disso, esteve na série “3%” (2016), da Netflix, e teve como último trabalho na atuação o longa "#PartiuFama", lançado em 2022.

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Tags:

Jornalismo Sbt Carrossel leo Belmonte

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