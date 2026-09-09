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Lembra dele? Ex-Carrossel volta ao SBT como estagiário de jornalismo

Leo Belmonte interpretava o antagonista Jorge na novela de Iris Abravanel

Kamila Macedo

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 21:30

Leo Belmonte estuda Jornalismo na Universidade Nove de Julho Crédito: Reprodução/Instagram

O ator Leo Belmonte, conhecido por interpretar Jorge Cavalieri na infância em “Carrossel” (2012), iniciou um novo ciclo fora da carreira artística. O artista retornou ao SBT após anos, agora como estagiário de jornalismo da emissora.

O anúncio foi feito nas redes sociais do estudante. "O bom filho a casa torna. Para um novo desafio. Agora, no jornalismo”, publicou Leo ao compartilhar uma foto segurando o crachá da empresa.

Veja como está Leo Belmonte 1 de 8

O ex-ator mirim cursa o 5º período de Jornalismo na Universidade Nove de Julho.

Ele iniciou a carreira cedo e ganhou destaque com a novela infantil de 2012, papel que reprisou no seriado “Patrulha Salvadora” (2014) e nos filmes “Carrossel: O Filme” (2015) e “Carrossel 2: O Sumiço de Maria Joaquina” (2016). O artista também fez uma participação especial em “As Aventuras de Poliana”.