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Lembra dele? Ex-padrasto de Neymar é anunciado por time da Alemanha: 'Chute potente'

Tiago Ramos, que teve relacionamento com Nadine Gonçalves, vai atuar na sétima divisão do futebol alemão

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 09:30

Tiago Ramos foi namorado de Nadine Gonçalves
Tiago Ramos foi namorado de Nadine Gonçalves Crédito: Reprodução

Tiago Ramos, que ficou conhecido no Brasil após namorar Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, está de volta ao futebol. Aos 28 anos, o ex-padrasto do jogador foi anunciado como novo reforço do FC Altenbochum, clube da cidade de Bochum, na Alemanha.

O time disputa a Landesliga, equivalente à sétima divisão do futebol alemão. Tiago atuava no futebol paraibano antes de se relacionar com Nadine. Depois de ganhar notoriedade, participou de um reality show e passou a produzir conteúdo adulto para comercializar na internet.

Tiago Ramos foi namorado de Nadine Gonçalves

Time alemão anuncia contratação de Tiago Ramos por Reprodução
Tiago Ramos foi namorado de Nadine Gonçalves por Reprodução
Time alemão anuncia contratação de Tiago Ramos por Reprodução
Tiago Ramos foi namorado de Nadine Gonçalves por Reprodução/Instagram
Tiago Ramos foi namorado de Nadine Gonçalves, mãe de Neymar por Reprodução/Instagram
Time alemão anuncia contratação de Tiago Ramos por Reprodução
Tiago Ramos foi namorado de Nadine Gonçalves por Reprodução
Nadine Gonçalves e Tiago Ramos por Reprodução/Instagram
Tiago Ramos foi namorado de Nadine Gonçalves por Reprodução
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Time alemão anuncia contratação de Tiago Ramos por Reprodução

No anúncio oficial da contratação, o clube destacou as características do brasileiro e afirmou que ele pode atuar em diferentes posições no setor ofensivo.

"O FC Altenbochum anuncia mais uma contratação para o time principal: Tiago de Silva Ramos chega e trará um novo fôlego ao nosso ataque! O brasileiro é um meia-atacante nato e pode atuar em diversas posições – como centroavante ou atrás do atacante. Ele traz exatamente o que os zagueiros não gostam: velocidade, criatividade e um chute potente", diz a mensagem publicada no site oficial do clube.

"Estamos convencidos de que Tiago se adaptará bem à Landesliga e será um grande reforço para o nosso time principal na próxima temporada. Bem-vindo ao Altenbochum, Tiago – mostre-nos o que você sabe fazer!", completa o comunicado.

Relacionamento com mãe de Neymar

O namoro entre Tiago Ramos e Nadine Gonçalves se tornou público em abril de 2020, durante o Domingo de Páscoa, quando os dois publicaram uma foto juntos e abraçados.

A relação entre os dois foi marcada por idas e vindas e durou apenas alguns meses. Tiago ganhou grande repercussão na época por ser seis anos mais novo que Neymar, que tinha 28 anos naquele período.

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Tags:

Tiago Ramos Nadine Gonçalves

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