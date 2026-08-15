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Lembra dele? Ex-padrasto de Neymar é anunciado por time da Alemanha: 'Chute potente'

Tiago Ramos, que teve relacionamento com Nadine Gonçalves, vai atuar na sétima divisão do futebol alemão

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 09:30

Tiago Ramos foi namorado de Nadine Gonçalves Crédito: Reprodução

Tiago Ramos, que ficou conhecido no Brasil após namorar Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, está de volta ao futebol. Aos 28 anos, o ex-padrasto do jogador foi anunciado como novo reforço do FC Altenbochum, clube da cidade de Bochum, na Alemanha.

O time disputa a Landesliga, equivalente à sétima divisão do futebol alemão. Tiago atuava no futebol paraibano antes de se relacionar com Nadine. Depois de ganhar notoriedade, participou de um reality show e passou a produzir conteúdo adulto para comercializar na internet.

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No anúncio oficial da contratação, o clube destacou as características do brasileiro e afirmou que ele pode atuar em diferentes posições no setor ofensivo.

"O FC Altenbochum anuncia mais uma contratação para o time principal: Tiago de Silva Ramos chega e trará um novo fôlego ao nosso ataque! O brasileiro é um meia-atacante nato e pode atuar em diversas posições – como centroavante ou atrás do atacante. Ele traz exatamente o que os zagueiros não gostam: velocidade, criatividade e um chute potente", diz a mensagem publicada no site oficial do clube.

"Estamos convencidos de que Tiago se adaptará bem à Landesliga e será um grande reforço para o nosso time principal na próxima temporada. Bem-vindo ao Altenbochum, Tiago – mostre-nos o que você sabe fazer!", completa o comunicado.

Relacionamento com mãe de Neymar

O namoro entre Tiago Ramos e Nadine Gonçalves se tornou público em abril de 2020, durante o Domingo de Páscoa, quando os dois publicaram uma foto juntos e abraçados.