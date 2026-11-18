DE VOLTA!

Lembra dele? Galã dos anos 1970 retorna à TV Globo em ‘Quem Ama Cuida’ após deixar novelas no auge da carreira

Após conquistar espaço na TV brasileira, Tony mudou os rumos da carreira nos anos 1980 e passou uma temporada na Europa

Felipe Sena

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 16:44

Ator já contracenou com Lucélia Santos Crédito: Reprodução | Redes Sociais e Beatriz Damy/ Rede Globo/ Divulgação

Ícone das novelas nos anos 1970, Tony Correia, de 73 anos, está de volta às telas da TV Globo no sucesso das nove, “Quem Ama Cuida”. O ator interpretará o papel de um homem que destroi a reputação de Diná (Rosi Campos) na trama, e começa a aparecer na novela hoje (18).

Por onde andava Tony Correia?

Após conquistar espaço na TV brasileira, Tony mudou os rumos da carreira nos anos 1980 e passou uma temporada na Europa, trabalhando como executivo de multinacionais na França, onde constituiu família.

Tony Correia 1 de 4

No início dos anos 2000, retornou ao Brasil, e esteve várias produções da Globo, como "Celebridade" (2003), "Belíssima" (2006), "Império" (2014), "Êta Mundo Bom!" (2016), "Novo Mundo" (2017) e "Orgulho e Paixão" (2018).

Seu trabalho mais recente em novelas havia sido "Nos Tempos do Imperador", produção exibida entre 2021 e 2022.

Vida

Nascido em Portugal, Tony tem um pouco mais de 21 mil seguidores no perfil do Instagram. Na rede social, o ator publica detalhes de sua atuação como professor e palestrante, divulgando e relembrando trabalhos relevantes.

Tony chegou ao Brasil em 1976 para visitar familiares e foi descoberto pelo ator e produtor Moacyr Deriquém. Após um teste, estreou na Globo como Jacinto em “O Casarão”, de Lauro César Muniz.

No ano seguinte, veio o reconhecimento nacional, quando interpretou Alberto César Machado, o Machadinho em “Locomotivas”. Na novela de Cassiano Gabus Mendes, seu personagem conquistou o público e viveu um romance com Fernanda, interpretada por Lucélia Santos.