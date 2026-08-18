LUTO

Lembra dele? Ícone do SBT, Carlos Cesare, o Pablo do 'Qual é a Música', morre aos 60 anos

Ator e palhaço, artista atuou no programa de Silvio Santos na década de 1980 e teve trajetória marcada pelo teatro e pelo circo

Fernanda Varela

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 11:24

Pablo, do 'Qual é a Música' Crédito: Reprodução

O ator Carlos José Cesare, conhecido por interpretar o personagem Pablo no programa 'Qual É a Música?', morreu aos 60 anos, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Segundo a família, a morte aconteceu no domingo (16), e a despedida foi realizada na tarde de segunda-feira (17), no Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek.

A família informou nesta terça-feira (18) que foram constatados congestão e edema pulmonares, além de falência cardíaca, provavelmente durante o sono. A informação foi divulgada em nota.

Carlos Cesare 1 de 4

Carlos ficou conhecido na televisão ao interpretar o dublador Pablo no programa comandado por Silvio Santos. Ele assumiu o personagem em 1986, aos 20 anos, após a saída do primeiro intérprete, Augusto Rodríguez, e permaneceu na atração por quatro anos.

O programa voltou ao ar no fim da década de 1990, quando Pablo passou a ser interpretado por Felipeh Campos, que formava dupla com Ellen Rocche.

Fora da televisão, Carlos Cesare construiu uma trajetória ligada ao circo e à palhaçaria. Ele se apresentava como Palhaço Eugênio Garnizé e, durante a carreira, tornou-se amigo do ator Domingos Montagner, morto em 2016.