NOSTALGIA

Lembra dele? Tênis que foi febre nos anos 90 volta ao Brasil após anos fora do mercado; veja preços e onde comprar

Marca americana Keds retorna ao país com modelos clássicos a partir de R$ 230 e aposta na nostalgia para conquistar consumidores

Fernanda Varela

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 17:30

Tênis Keds Crédito: Reprodução

Um dos tênis que marcaram a moda dos anos 1990 está de volta às lojas brasileiras. A marca americana Keds, conhecida pelos calçados de lona com solado de borracha, retomou as vendas no país depois de anos afastada do mercado nacional.

O retorno acontece em parceria com a rede World Tennis, responsável pela distribuição inicial dos produtos. Os modelos podem ser encontrados nas lojas World Tennis, World Tennis Classic e Tennis One, além dos canais digitais da rede.

Tênis Keds está de volta 1 de 8

Fundada em 1916, a Keds completa 110 anos em 2026. Apesar de ter conquistado grande popularidade nos anos 1990, a marca já fazia parte do universo da moda havia décadas, com modelos conhecidos pelo visual simples e versátil.

O Champion, lançado no mesmo ano de fundação da empresa, tornou-se um dos calçados mais conhecidos da marca. Ao longo de sua história, os tênis também foram usados por personalidades como Marilyn Monroe e Audrey Hepburn.

Nas telas, o modelo ganhou destaque no filme "Dirty Dancing", de 1987, nos pés de Baby, personagem interpretada por Jennifer Grey. Anos depois, em 2013, a cantora Taylor Swift participou de uma colaboração com a Keds.

Entre os modelos disponíveis nesta nova fase no Brasil está o Champion Canvas Lace Up, vendido por R$ 230 e oferecido em cinco cores. Outra opção é o Triple Kick Canvas Mule, que possui solado mais alto e custa R$ 260. A coleção também inclui o Canvas Slip On, versão sem cadarços.