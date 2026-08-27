NOVELAS

Lembra dele? Veja por onde anda o ator mirim que fez o Chico em 'Além do Tempo'

Em exibição na Edição Especial da TV Globo, a trama marcou a infância do artista, que hoje tem 21 anos e segue na televisão

Kamila Macedo

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 10:00

João Gabriel D’Aleluia interpretou Chico em "Além do Tempo" (2015), aos 10 anos Crédito: Reprodução | Divulgação

O ator João Gabriel D’Aleluia destaca-se nas tardes da TV Globo com a reprise de “Além do Tempo”, na Edição Especial. A novela, exibida originalmente em 2015, eternizou a atuação do artista ainda na infância, no papel do personagem Chico.

Na primeira fase da trama, Chico é filho de Raul (Val Perré). Após o salto temporal, ele reaparece como filho da empregada doméstica de Queiroz (Zé Carlos Machado) e Gema (Louise Cardoso). Com a morte da mãe do garoto e a aproximação entre Gema e Raul, o casal passa a criá-lo.

Hoje, aos 21 anos, João Gabriel dá continuidade à carreira de ator. Recentemente, ele integrou o elenco de “Volta por Cima” (2024), novela das sete na qual interpretou Nando.

João Gabriel D’Aleluia 1 de 7

Na história, Nando era filho de Edson (Ailton Graça) e Rosana (Viviane Araújo). Na reta final, engatou um romance com Tati (Bia Santana), integrando um triângulo amoroso com Jin (Allan Jeon). O jovem também enfrentou momentos de tensão ao desenvolver problemas de saúde pelo uso de anabolizantes.