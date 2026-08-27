Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lembra dele? Veja por onde anda o ator mirim que fez o Chico em 'Além do Tempo'

Em exibição na Edição Especial da TV Globo, a trama marcou a infância do artista, que hoje tem 21 anos e segue na televisão

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 10:00

João Gabriel D’Aleluia interpretou Chico em
João Gabriel D’Aleluia interpretou Chico em "Além do Tempo" (2015), aos 10 anos Crédito: Reprodução | Divulgação

O ator João Gabriel D’Aleluia destaca-se nas tardes da TV Globo com a reprise de “Além do Tempo”, na Edição Especial. A novela, exibida originalmente em 2015, eternizou a atuação do artista ainda na infância, no papel do personagem Chico.

Na primeira fase da trama, Chico é filho de Raul (Val Perré). Após o salto temporal, ele reaparece como filho da empregada doméstica de Queiroz (Zé Carlos Machado) e Gema (Louise Cardoso). Com a morte da mãe do garoto e a aproximação entre Gema e Raul, o casal passa a criá-lo.

Hoje, aos 21 anos, João Gabriel dá continuidade à carreira de ator. Recentemente, ele integrou o elenco de “Volta por Cima” (2024), novela das sete na qual interpretou Nando.

João Gabriel D’Aleluia

João Gabriel D’Aleluia por Reprodução (TV Globo | Instagram)
João Gabriel D’Aleluia por Reprodução/Instagram
João Gabriel D’Aleluia por Reprodução/Instagram
João Gabriel D’Aleluia por Reprodução/Instagram
João Gabriel D’Aleluia por Reprodução/Instagram
João Gabriel D’Aleluia por Reprodução/Instagram
João Gabriel D’Aleluia por Reprodução/Instagram
1 de 7
João Gabriel D’Aleluia por Reprodução (TV Globo | Instagram)

Na história, Nando era filho de Edson (Ailton Graça) e Rosana (Viviane Araújo). Na reta final, engatou um romance com Tati (Bia Santana), integrando um triângulo amoroso com Jin (Allan Jeon). O jovem também enfrentou momentos de tensão ao desenvolver problemas de saúde pelo uso de anabolizantes.

Após “Além do Tempo”, o artista atuou em produções como “O Rico e Lázaro” (2017), da Record, na minissérie “Se Eu Fechar os Olhos Agora” (2019), indicada ao Emmy, em “A Dona do Pedaço” (2019) e na série “Sob Pressão” (2017).

Leia mais

Imagem - Além do Tempo: no capítulo desta quinta-feira (27), Pedro flagra momento entre Lívia e Felipe

Além do Tempo: no capítulo desta quinta-feira (27), Pedro flagra momento entre Lívia e Felipe

Imagem - Além do Tempo: Pedro tenta repetir tragédia da primeira fase ao tentar matar Lívia e Felipe, mas desfecho é diferente

Além do Tempo: Pedro tenta repetir tragédia da primeira fase ao tentar matar Lívia e Felipe, mas desfecho é diferente

Imagem - Além do Tempo: relembre as músicas que marcaram a novela, de Ivete a Rita Lee

Além do Tempo: relembre as músicas que marcaram a novela, de Ivete a Rita Lee

Tags:

Novelas da Rede Globo Além do Tempo

Mais recentes

Imagem - Mulher de quase 30 anos falsifica documento, finge ter 16 e vai à escola para 'reviver adolescência'

Mulher de quase 30 anos falsifica documento, finge ter 16 e vai à escola para 'reviver adolescência'
Imagem - 'Eu era muito feia': Carol Nakamura resgata fotos de antes dos procedimentos estéticos; COMPARE

'Eu era muito feia': Carol Nakamura resgata fotos de antes dos procedimentos estéticos; COMPARE
Imagem - Radar brasileiro desenvolvido pela Embraer: detecta drone a 4 km, entra em lista de arsenal de defesa, e pode virar a nova sentinela do Exército contra ataques aéreos

Radar brasileiro desenvolvido pela Embraer: detecta drone a 4 km, entra em lista de arsenal de defesa, e pode virar a nova sentinela do Exército contra ataques aéreos