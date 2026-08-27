Lembra dele? Veja por onde anda o ator mirim que fez o Chico em 'Além do Tempo'

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Kamila Macedo
Publicado em 27 de agosto de 2026 às 10:00
O ator João Gabriel D’Aleluia destaca-se nas tardes da TV Globo com a reprise de “Além do Tempo”, na Edição Especial. A novela, exibida originalmente em 2015, eternizou a atuação do artista ainda na infância, no papel do personagem Chico.
Na primeira fase da trama, Chico é filho de Raul (Val Perré). Após o salto temporal, ele reaparece como filho da empregada doméstica de Queiroz (Zé Carlos Machado) e Gema (Louise Cardoso). Com a morte da mãe do garoto e a aproximação entre Gema e Raul, o casal passa a criá-lo.
Hoje, aos 21 anos, João Gabriel dá continuidade à carreira de ator. Recentemente, ele integrou o elenco de “Volta por Cima” (2024), novela das sete na qual interpretou Nando.
João Gabriel D’Aleluia
Na história, Nando era filho de Edson (Ailton Graça) e Rosana (Viviane Araújo). Na reta final, engatou um romance com Tati (Bia Santana), integrando um triângulo amoroso com Jin (Allan Jeon). O jovem também enfrentou momentos de tensão ao desenvolver problemas de saúde pelo uso de anabolizantes.
Após “Além do Tempo”, o artista atuou em produções como “O Rico e Lázaro” (2017), da Record, na minissérie “Se Eu Fechar os Olhos Agora” (2019), indicada ao Emmy, em “A Dona do Pedaço” (2019) e na série “Sob Pressão” (2017).