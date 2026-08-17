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Leo Dias decide se afastar das redes sociais, desabafa sobre ataques e cita Virginia após ser processado

Jornalista citou falta de gratidão de Virginia após processo

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 20:27

Leo Dias abriu o coração
Leo Dias abriu o coração Crédito: Reprodução | Redes Sociais (*imagem melhorada com ajuda de IA)

Leo Dias usou as redes sociais para fazer um desabafo e revelou a decisão de se afastar das redes sociais por causa dos ataques que vem recebendo.

De acordo com o jornalista, os discursos de ódio começaram após Virginia afirmar, nas redes sociais, que processaria o apresentador por falas consideradas machistas durante seu programa ao vivo.

Leo Dias

Leo Dias por SBT/Reprodução
Leo Dias por Reprodução/SBT
Leo Dias se emociona em retorno ao Fofocalizando por Reprodução
Leo Dias por Reprodução/SBT
Leo Dias fechou contrato com concorrente e deixou Fofocalizando por Reprodução
Leo Dias em participação no "Brasil Urgente" por Reprodução
1 de 6
Leo Dias por SBT/Reprodução

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Leo Dias relembrou ocasiões em que ajudou mulheres através de seu trabalho, como quando noticiou, com exclusividade, agressões envolvendo personalidades famosas e denúncias de assédio, enfrentando pessoas poderosas.

O apresentador ainda afirmou que estaria sendo criticado por causa de uma única palavra dita de forma equivocada.

Por fim, Leo dias falou sobre a parceria que mantinha com Virginia e afirmou que tudo foi “por água abaixo”.

O jornalista ressaltou que Virginia teria desconsiderado as vezes em que seu portal não deixou de apoiá-la durante momentos de crise.

"Enfim, procurem outro alvo. Esse aqui até que dá audiência, mas não aguenta mais", concluiu.

Na semana passada, Virginia publicou um texto no Instagram anunciando sua saída do posto de rainha de bateria da escola de samba Grande Rio. Depois disso, o jornalista disse no LeoDias TV que já imaginava que isso iria ocorrer, e que Virginia pensava apenas em “macho e rol*”.

A influenciadora afirmou que as palavras ditas por Leo Dias, não se diz para nenhuma mulher e decidiu entrar com processo contra o jornalista.

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leo Dias

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