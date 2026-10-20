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Leo Dias revela que pediu ajuda a Arthur Aguiar para checar notícia sobre a morte de Lua Blanco

Atriz de Rebelde Brasil faleceu no último domingo (18), aos 39 anos, após batalha contra um câncer de intestino

Kamila Macedo

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 21:08

Leo Dias contou que pediu para Arthur Aguiar o contato de pessoas próximas a Lua Blanco para confirmar falecimento Crédito: Reprodução

Durante a exibição do programa Melhor da Tarde, da Band, o jornalista Leo Dias compartilhou os bastidores da apuração sobre a morte da atriz e cantora Lua Blanco, ocorrida no último domingo (18). Sem o contato direto da família no primeiro momento, ele recorreu ao ator Arthur Aguiar, que foi par romântico da artista na novela Rebelde e com quem ela também viveu um relacionamento no passado.

Segundo o colunista, a equipe de seu portal de notícias recebeu a informação por meio de um fã-clube de Lua no final da manhã de domingo. Por se tratar de um assunto delicado, ele optou por apurar a notícia diretamente com pessoas próximas à artista antes de qualquer publicação.

Como não tinha o telefone de nenhum familiar, Leo Dias entrou em contato com Arthur. "Eu pedi ajuda do Arthur Aguiar: 'Arthur, me ajuda. Preciso falar com alguém perto da Lua Blanco, alguém próximo'. Ele falou: 'Leo, eu só tenho o telefone da Lua'", relatou o jornalista durante o programa.

Leo Dias destacou que preferiu não revelar a Arthur o motivo da busca naquele instante, para não alarmar o ator com base em um boato não confirmado. O jornalista reiterou a importância do cuidado na checagem antes de dar a notícia. "Eu falei, eu não vou falar para o cara. Eu só falei: 'Você tem o telefone de alguém próximo à Lua?'. Eu não vou me seguir na informação de fã-clube, claro que os fãs têm relevância, enorme, mas a gente precisa fazer o nosso papel de jornalista, né?", explicou.

Lua Blanco 1 de 27

A equipe do portal LeoDias ainda tentou falar com os irmãos de Lua, Ana Terra e Daniel: "E aí a gente conseguiu o telefone da Ana Terra, que também não atendeu. A gente conseguiu o telefone do Daniel Blanco, o irmão e na hora que ele estava mandando mensagem para ele, ele postou [confirmando a morte]".

Diante disso, Arthur Aguiar acabou descobrindo o falecimento durante uma transmissão ao vivo no TikTok, ao ler comentários dos seguidores que mencionavam a perda da ex-namorada. “Ele passou [o contato] e ele entrou na live. E aí ele, na live, ele falou: 'Leo Dias, o quê?’”, contou o jornalista sobre o momento.

Em seguida, Arthur encerrou a transmissão e usou o Instagram para prestar uma última homenagem. O campeão do BBB 22 publicou uma foto do último reencontro dos dois, ocorrido em fevereiro de 2024, e declarou estar "sem acreditar" na partida precoce da atriz.

Arthur Aguiar lamenta morte de Lua Blanco 1 de 8

Os dois dividiram as telas na Record entre 2011 e 2012 interpretando Diego Maldonado e Roberta Messi na versão brasileira de Rebelde. Eles também engataram um namoro durante as gravações que durou cerca de sete meses, e fizeram as pazes em 2024 após passarem 11 anos sem se falar.

A morte de Lua Blanco foi confirmada publicamente por sua família no domingo. A atriz tinha 39 anos e lutava há alguns meses contra um câncer de intestino. Ela deixa um legado marcante na televisão e na música brasileira, além do carinho de uma legião de fãs em todo o país.