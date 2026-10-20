Leo Dias revela que pediu ajuda a Arthur Aguiar para checar notícia sobre a morte de Lua Blanco

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Kamila Macedo
Publicado em 20 de outubro de 2026 às 21:08
Durante a exibição do programa Melhor da Tarde, da Band, o jornalista Leo Dias compartilhou os bastidores da apuração sobre a morte da atriz e cantora Lua Blanco, ocorrida no último domingo (18). Sem o contato direto da família no primeiro momento, ele recorreu ao ator Arthur Aguiar, que foi par romântico da artista na novela Rebelde e com quem ela também viveu um relacionamento no passado.
Segundo o colunista, a equipe de seu portal de notícias recebeu a informação por meio de um fã-clube de Lua no final da manhã de domingo. Por se tratar de um assunto delicado, ele optou por apurar a notícia diretamente com pessoas próximas à artista antes de qualquer publicação.
Como não tinha o telefone de nenhum familiar, Leo Dias entrou em contato com Arthur. "Eu pedi ajuda do Arthur Aguiar: 'Arthur, me ajuda. Preciso falar com alguém perto da Lua Blanco, alguém próximo'. Ele falou: 'Leo, eu só tenho o telefone da Lua'", relatou o jornalista durante o programa.
Leo Dias destacou que preferiu não revelar a Arthur o motivo da busca naquele instante, para não alarmar o ator com base em um boato não confirmado. O jornalista reiterou a importância do cuidado na checagem antes de dar a notícia. "Eu falei, eu não vou falar para o cara. Eu só falei: 'Você tem o telefone de alguém próximo à Lua?'. Eu não vou me seguir na informação de fã-clube, claro que os fãs têm relevância, enorme, mas a gente precisa fazer o nosso papel de jornalista, né?", explicou.
Lua Blanco
A equipe do portal LeoDias ainda tentou falar com os irmãos de Lua, Ana Terra e Daniel: "E aí a gente conseguiu o telefone da Ana Terra, que também não atendeu. A gente conseguiu o telefone do Daniel Blanco, o irmão e na hora que ele estava mandando mensagem para ele, ele postou [confirmando a morte]".
Diante disso, Arthur Aguiar acabou descobrindo o falecimento durante uma transmissão ao vivo no TikTok, ao ler comentários dos seguidores que mencionavam a perda da ex-namorada. “Ele passou [o contato] e ele entrou na live. E aí ele, na live, ele falou: 'Leo Dias, o quê?’”, contou o jornalista sobre o momento.
Em seguida, Arthur encerrou a transmissão e usou o Instagram para prestar uma última homenagem. O campeão do BBB 22 publicou uma foto do último reencontro dos dois, ocorrido em fevereiro de 2024, e declarou estar "sem acreditar" na partida precoce da atriz.
Arthur Aguiar lamenta morte de Lua Blanco
Os dois dividiram as telas na Record entre 2011 e 2012 interpretando Diego Maldonado e Roberta Messi na versão brasileira de Rebelde. Eles também engataram um namoro durante as gravações que durou cerca de sete meses, e fizeram as pazes em 2024 após passarem 11 anos sem se falar.
A morte de Lua Blanco foi confirmada publicamente por sua família no domingo. A atriz tinha 39 anos e lutava há alguns meses contra um câncer de intestino. Ela deixa um legado marcante na televisão e na música brasileira, além do carinho de uma legião de fãs em todo o país.