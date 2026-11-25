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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 08:01
O cantor Leo Jaime comentou o namoro que teve com a ex-modelo Monique Evans nos anos 1980 durante entrevista ao podcast Desculpincomodar, programa apresentado pelo DJ Zé Pedro. No bate-papo, o artista explicou por que acredita ter sido tão importante para a apresentadora, que já o chamou publicamente de homem de sua vida.
Leo Jaime e Monique Evans namoraram na década de 1980
O tema entrou na pauta quando Zé Pedro lembrou falas antigas de Monique, que disse ter tido seu primeiro orgasmo com o músico. "Tenho amigas em comum e uma artista já confessou publicamente que nunca teve um homem como você. Minhas amigas me disseram isso, e Monique Evans disse publicamente", comentou o apresentador.
Depois de brincar dizendo que treinava muito sozinho, Leo Jaime falou sério sobre como age nos relacionamentos. Para ele, o segredo sempre foi dar atenção de verdade para a parceira, algo que outra ex-namorada também elogiou após cinco anos juntos.
"Quando você está inteiro em uma história, presta atenção na pessoa e quer saber como faz para agradá-la, você se apaixona e tudo acontece. Talvez, eu tivesse essa sensibilidade de gostar de ouvir e conversar", disse o cantor.
Monique Evans e Cacá Werneck comemoram 12 anos juntas
Os dois namoraram no auge do sucesso, quando ele lotava shows e ela fazia muito trabalho como modelo. O namoro acabou por causa das brigas frequentes e da correria da carreira do músico naquela época.
"Monique é muito emotiva, e isso é muito difícil para ela e para quem convive com ela. Naquele momento da minha vida e da minha carreira, eu não conseguia lidar com as brigas e nosso namoro acabou", explicou Leo Jaime.
Mesmo após a separação, o cantor manteve a amizade com Armando, filho mais velho de Monique Evans. Ele contou que foi a todas as festas de aniversário do menino nos anos seguintes ao término. "A gente pode transformar o afeto em coisas legais. Então eu entendo ela dizer que fui marcante para ela. Por isso fui tão marcante", concluiu o artista.