MÚSICA

Leo Marques e Rogerinho lançam clipe gravado na orla de Salvador; assista

Intitulada 'Proposta', parceria aposta na bregadeira e antecipa novo álbum de verão do artista baiano

Heider Sacramento

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 20:32

Leo Marques e Rogerinho gravaram videoclipe de 'Proposta' em Itapuã Crédito: Thiago Farias

O cantor e influenciador baiano Leo Marques se uniu a Rogerinho para antecipar o clima do verão. Os artistas lançaram, nesta terça-feira (24), o videoclipe de Proposta, música que mistura bregadeira e sonoridades dançantes. A produção audiovisual foi gravada na orla de Itapuã, em Salvador.

Produzida por Ryan No Beat, a faixa marca uma nova colaboração entre os cantores, que já trabalharam juntos na música Grudinho.

“Já tenho uma relação muito boa com Rogerinho desde a nossa primeira parceria, ‘Grudinho’. Agora, a gente chega com ‘Proposta’! Quando ouvi a música, achei que tinha muito a cara dele e mandei. Ele gostou e topou gravar!”, conta Leo.

Com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, Leo Marques tem ampliado sua atuação no mercado musical. Entre seus lançamentos estão Passei de Gol, Molhadin, em parceria com Pocah, e Golpe Baixo, com Oh Polêmico.