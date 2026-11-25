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Léo Santana escolhe destino turístico da Bahia para gravar projeto de verão com cinco clipes e participação de Lore Improta

Costa do Sauípe foi escolhida como cenário do Efeito Frisson, que terá cinco clipes gravados em diferentes espaços do complexo turístico no Litoral Norte baiano

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 11:27

Léo Santana gravou novos clipes, com participação da esposa, Lore Improta, em Costa do Sauípe Crédito: Deivisson Carvalho/Divulgação

A Costa do Sauípe, no Litoral Norte da Bahia, foi o cenário escolhido por Léo Santana para a gravação de seu projeto audiovisual de verão 2027. Intitulada Efeito Frisson, a produção reúne cinco clipes, registrados durante dois dias em diferentes espaços do complexo turístico administrado pela Aviva. A esposa do cantor, Lore Improta, também participou das gravações.

O casal compartilhou alguns registros dos bastidores nos Stories do Instagram. Em uma das cenas, os dois aparecem à beira da piscina, dançando ao som de "Férias em Salvador". Lore também mostrou a coreografia oficial da música e convidou os seguidores a aproveitarem o verão na capital baiana.

Léo Santana gravou novos clipes, com participação da esposa, Lore Improta, em Costa do Sauípe 1 de 8

"Vão ser 5 clipes em pouco mais de 24h. Novidades não, além", brincou Léo.

Entre os cenários utilizados, estão os resorts Brisa Grand Premium e Mar Premium, as praias da Costa do Sauípe, a Vila Nova da Praia e a Arena. Principal ponto de encontro do destino, a Vila Nova da Praia reúne lojas, restaurantes, apresentações de música ao vivo e espaços culturais.

Já a Arena passou por uma adaptação para funcionar como estúdio durante as gravações. O espaço recebeu equipamentos e elementos cenográficos da produção, incluindo um automóvel utilizado em uma das cenas.

Para Léo Santana, a escolha do destino contribuiu para transmitir a proposta do projeto audiovisual.

"Mais do que apresentar músicas, queremos transmitir sensações, despertar emoções e mostrar como essa energia chega às pessoas. E ter o resort como parte desse projeto, compondo o cenário de tantas histórias e experiências, foi fundamental para dar vida a esse universo", afirmou o cantor.

Costa do Sauípe prepara novo parque aquático

Localizada em Mata de São João, a aproximadamente 76 quilômetros de Salvador, a Costa do Sauípe é o maior resort do Brasil e integra o portfólio da Aviva, ecossistema de lazer que também administra o Rio Quente Resorts e o Hot Park, em Goiás.

O complexo baiano conta com quatro opções de hospedagem: Terra Resort, Brisa Grand Premium, Sol Grand Premium e Mar Premium. Os empreendimentos operam no sistema all inclusive e estão distribuídos em um destino com dois quilômetros de praia.

Além das opções de hospedagem e gastronomia, o espaço oferece atividades de lazer e entretenimento aos visitantes, com experiências que integram a cultura e a natureza do litoral baiano.