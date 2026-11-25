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Giuliana Mancini
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 11:27
A Costa do Sauípe, no Litoral Norte da Bahia, foi o cenário escolhido por Léo Santana para a gravação de seu projeto audiovisual de verão 2027. Intitulada Efeito Frisson, a produção reúne cinco clipes, registrados durante dois dias em diferentes espaços do complexo turístico administrado pela Aviva. A esposa do cantor, Lore Improta, também participou das gravações.
O casal compartilhou alguns registros dos bastidores nos Stories do Instagram. Em uma das cenas, os dois aparecem à beira da piscina, dançando ao som de "Férias em Salvador". Lore também mostrou a coreografia oficial da música e convidou os seguidores a aproveitarem o verão na capital baiana.
Léo Santana gravou novos clipes, com participação da esposa, Lore Improta, em Costa do Sauípe
"Vão ser 5 clipes em pouco mais de 24h. Novidades não, além", brincou Léo.
Entre os cenários utilizados, estão os resorts Brisa Grand Premium e Mar Premium, as praias da Costa do Sauípe, a Vila Nova da Praia e a Arena. Principal ponto de encontro do destino, a Vila Nova da Praia reúne lojas, restaurantes, apresentações de música ao vivo e espaços culturais.
Já a Arena passou por uma adaptação para funcionar como estúdio durante as gravações. O espaço recebeu equipamentos e elementos cenográficos da produção, incluindo um automóvel utilizado em uma das cenas.
Para Léo Santana, a escolha do destino contribuiu para transmitir a proposta do projeto audiovisual.
"Mais do que apresentar músicas, queremos transmitir sensações, despertar emoções e mostrar como essa energia chega às pessoas. E ter o resort como parte desse projeto, compondo o cenário de tantas histórias e experiências, foi fundamental para dar vida a esse universo", afirmou o cantor.
Costa do Sauípe prepara novo parque aquático
Localizada em Mata de São João, a aproximadamente 76 quilômetros de Salvador, a Costa do Sauípe é o maior resort do Brasil e integra o portfólio da Aviva, ecossistema de lazer que também administra o Rio Quente Resorts e o Hot Park, em Goiás.
O complexo baiano conta com quatro opções de hospedagem: Terra Resort, Brisa Grand Premium, Sol Grand Premium e Mar Premium. Os empreendimentos operam no sistema all inclusive e estão distribuídos em um destino com dois quilômetros de praia.
Além das opções de hospedagem e gastronomia, o espaço oferece atividades de lazer e entretenimento aos visitantes, com experiências que integram a cultura e a natureza do litoral baiano.
Como parte do plano de expansão da Aviva no estado, a Costa do Sauípe também deve receber uma nova atração. O Hot Park Costa do Sauípe tem inauguração prevista para o final de 2027. A unidade levará à Bahia a marca de parques aquáticos que já integra a estrutura do Rio Quente Resorts, em Goiás.