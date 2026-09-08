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Leonardo não vai à festa do neto José Leonardo e ausência reacende rumores sobre Virginia

Sertanejo também faltou ao aniversário de Maria Alice, em maio; Poliana Rocha esteve nas duas comemorações

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 09:55

Leonardo não compareceu à festa de José Leonardo Crédito: Reprodução/Instagram

Leonardo não esteve na festa de 2 anos do neto José Leonardo, filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, realizada na noite desta segunda-feira (7), em Goiânia. A ausência do sertanejo chamou atenção nas redes sociais, principalmente porque ele também não participou do aniversário de 5 anos de Maria Alice, filha mais velha do ex-casal, em maio.

A comemoração de José Leonardo reuniu Virginia, Zé Felipe, os três filhos dos dois e outros familiares. Poliana Rocha, mulher de Leonardo, esteve presente no evento e apareceu nos registros da festa, que teve o Homem-Aranha como tema.

Aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe 1 de 16

Durante o parabéns, a família se reuniu em volta do bolo de cinco andares. Antes da comemoração, os presentes fizeram uma oração do Pai-Nosso, e Maria Alice foi quem puxou o parabéns para o irmão. Virginia e Zé Felipe ficaram ao lado do aniversariante.

Ausência de Leonardo vira assunto nas redes

O fato de Leonardo ter ficado de fora de mais uma comemoração dos netos levou internautas a especularem sobre o motivo. Parte dos comentários levantou a possibilidade de a relação com Virginia ter alguma influência, embora não exista confirmação de que esse seja o motivo da ausência.

"Será que é por causa da Virginia?", questionou uma internauta. "Estranho demais ele não ir", comentou outra. "Ele deve ter mágoa da Virginia, não sabemos o que aconteceu", disse mais uma pessoa. "Gente, certeza que ele não suporta a Virginia", chutou uma quarta.

Doces no aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe 1 de 29

Também houve usuários pedindo cautela com as especulações e lembrando que ninguém sabe o real motivo pelo qual Leonardo não participou das festas. A assessoria do cantor ainda não informou o motivo de ele não ter comparecido à comemoração de José Leonardo.

Quando Leonardo esteve na festa dos netos?

O último aniversário de um dos netos em que Leonardo apareceu diante da mesa do bolo foi o de Maria Flor, de 3 anos, em outubro de 2025.

Aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe 1 de 45

Depois disso, o sertanejo não esteve na festa de 5 anos de Maria Alice, em maio deste ano, e agora novamente ficou de fora da comemoração de José Leonardo.

Poliana Rocha, por outro lado, marcou presença nas duas festas. Na comemoração desta segunda-feira, ela esteve entre os familiares que acompanharam o aniversário do neto.

Virginia e Zé Felipe estiveram juntos

Apesar de terem anunciado o fim do casamento em maio de 2025, Virginia e Zé Felipe participaram juntos da festa do filho caçula. Os dois apareceram lado a lado nos registros divulgados da comemoração e acompanharam os três filhos durante o evento.