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Leonardo visita gravações de filme sobre Leandro & Leonardo e posa com atores; veja fotos

Longa dirigido por Jayme Monjardim começou a ser filmado em Goiás e terá Eduardo Borelli e André Luiz Frambach nos papéis dos irmãos sertanejos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 18:58

Leonardo visitou o set do filme sobre a dupla com Leandro e posou com os atores que interpretarão os irmãos
Leonardo visitou o set do filme sobre a dupla com Leandro e posou com os atores que interpretarão os irmãos Crédito: Reprodução

O cantor Leonardo, de 63 anos, acompanhou de perto o início das gravações de Leandro & Leonardo – Não Aprendi Dizer Adeus, filme que vai contar a história da dupla sertaneja formada por ele e o irmão, Leandro, morto em 1998. Nesta quinta-feira (5), o artista publicou nas redes sociais fotos da visita ao set, em Goiás, ao lado dos atores Eduardo Borelli e André Luiz Frambach, que interpretarão os músicos, e do diretor Jayme Monjardim.

O longa vai percorrer a trajetória dos irmãos desde a infância humilde no interior de Goiás até a consagração nacional na música sertaneja. A produção pretende retratar a relação familiar, a parceria artística e os desafios enfrentados pelos dois ao longo da carreira.

Leonardo visitou o set do filme sobre a dupla com Leandro

Leonardo visitou o set do filme sobre a dupla com Leandro e posou com os atores que interpretarão os irmãos por Reprodução
Leonardo visitou o set do filme sobre a dupla com Leandro e posou com os atores que interpretarão os irmãos por Reprodução
Leonardo visitou o set do filme sobre a dupla com Leandro e posou com os atores que interpretarão os irmãos por Reprodução
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Leonardo visitou o set do filme sobre a dupla com Leandro e posou com os atores que interpretarão os irmãos por Reprodução

Na história, Eduardo Borelli dará vida a Leandro, enquanto André Luiz Frambach interpretará Leonardo. O elenco também conta com Luiz Carlos Vasconcelos, no papel de Avelino, pai dos cantores, e Cyria Coentro, como Carmem, mãe dos irmãos. Alessandra Maestrini viverá Ede Cury, assessora de imprensa da dupla.

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O roteiro é assinado por Péricles Barros e Letícia Wierzchowski. A direção é de Jayme Monjardim, conhecido por trabalhos no cinema e na televisão.

Apesar do início das filmagens, a produção ainda não divulgou uma data de estreia. O projeto vai revisitar a história de uma das duplas mais populares da música sertaneja brasileira, cuja trajetória foi interrompida pela morte de Leandro, em 1998.

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