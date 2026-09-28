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Leonardo volta a beber após exames e brinca: ‘Voltei, Brasil’

Sertanejo ficou cerca de 30 dias sem beber após alteração nos triglicérides e recebeu liberação para retomar o consumo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 20:20

Leonardo voltou a beber após quase um mês sem álcool
Leonardo voltou a beber após quase um mês sem álcool Crédito: Reprodução

Depois de quase um mês longe das bebidas alcoólicas, Leonardo decidiu brindar novamente. Aos 63 anos, o cantor compartilhou nesta segunda-feira (28) um vídeo mostrando o momento em que deixou o suco de tomate de lado e voltou a tomar uma bebida alcoólica.

“Voltei, Brasil”, escreveu o sertanejo na publicação. A reação de Ana Castela não demorou: “Vai inchar de novo”, brincou a cantora, que já havia chamado atenção para a mudança no visual do artista durante o período sem álcool.

Leonardo com os filhos

Leonardo com os filhos por Reprodução/Instagram
Leonardo com os filhos por Reprodução/Instagram
Leonardo com os filhos: Zé Felipe, Monyque Isabella, João Guilherme, Matheus Vargas, Jéssica Beatriz e Pedro Leonardo por Reprodução/Instagram
Leonardo com os filhos: Zé Felipe, Monyque Isabella, João Guilherme, Matheus Vargas, Jéssica Beatriz e Pedro Leonardo por Reprodução/Instagram
Leonardo recebe surpresa dos filhos João Guilherme, Jéssica Beatriz e Matheus Vargas no Dia dos Pais por Reprodução/Instagram
Leonardo e os filhos Jéssica e João Guilherme, em Goiânia por Reprodução/Instagram
Leonardo com os filhos: Zé Felipe, Monyque Isabella, João Guilherme, Matheus Vargas, Jéssica Beatriz e Pedro Leonardo por Reprodução/Instagram
Leonardo com os filhos Zé Felipe, João Guilherme, Pedro Leonardo e Matheus Vargas por Reprodução/Instagram
João Guilherme é o sexto filho do cantor Leonardo por Reprodução/Instagram
Leonardo e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Leonardo por Reprodução/Instagram
João Guilherme é o sexto filho do cantor Leonardo por Reprodução/Instagram
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Leonardo com os filhos por Reprodução/Instagram

A retomada aconteceu depois de Leonardo passar por novos exames para acompanhar as taxas do organismo. Pela manhã, Poliana Rocha mostrou que um profissional foi até a casa do casal para realizar a coleta. Segundo ela, a expectativa era de bons resultados por causa da perda de peso do marido.

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Poliana também contou que o cantor foi liberado para voltar a consumir bebidas alcoólicas. O período de abstinência havia começado após exames de rotina apontarem uma alteração nos triglicérides. Na época, os médicos recomendaram mudanças na alimentação e a suspensão do álcool por aproximadamente um mês.

Leonardo não escondeu que a experiência foi difícil. Ao comentar os dias sem beber, ele disse que chegou a ter vontade de chorar e afirmou que não pretende repetir o desafio. “Prefiro ser um gordo feliz do que um magro triste”, brincou o cantor, comemorando o fim da pausa.

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