Leonardo volta a beber após exames e brinca: ‘Voltei, Brasil’

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Heider Sacramento
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 20:20
Depois de quase um mês longe das bebidas alcoólicas, Leonardo decidiu brindar novamente. Aos 63 anos, o cantor compartilhou nesta segunda-feira (28) um vídeo mostrando o momento em que deixou o suco de tomate de lado e voltou a tomar uma bebida alcoólica.
“Voltei, Brasil”, escreveu o sertanejo na publicação. A reação de Ana Castela não demorou: “Vai inchar de novo”, brincou a cantora, que já havia chamado atenção para a mudança no visual do artista durante o período sem álcool.
Leonardo com os filhos
A retomada aconteceu depois de Leonardo passar por novos exames para acompanhar as taxas do organismo. Pela manhã, Poliana Rocha mostrou que um profissional foi até a casa do casal para realizar a coleta. Segundo ela, a expectativa era de bons resultados por causa da perda de peso do marido.
Poliana também contou que o cantor foi liberado para voltar a consumir bebidas alcoólicas. O período de abstinência havia começado após exames de rotina apontarem uma alteração nos triglicérides. Na época, os médicos recomendaram mudanças na alimentação e a suspensão do álcool por aproximadamente um mês.
Leonardo não escondeu que a experiência foi difícil. Ao comentar os dias sem beber, ele disse que chegou a ter vontade de chorar e afirmou que não pretende repetir o desafio. “Prefiro ser um gordo feliz do que um magro triste”, brincou o cantor, comemorando o fim da pausa.