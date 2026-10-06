INUSITADO

Lesma rosa 'muito rara' que só existe em um lugar do mundo pode ganhar estátua gigante em cidade remota

Espécie ameaçada pode ganhar monumento de até 20 metros de comprimento para ajudar a impulsionar o turismo local

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 14:15

Estátua de lesma rosa encontrada na Austrália Crédito: NSW National Parks and Wildlife Service/Divulgação

Uma pequena cidade da Austrália pode ganhar uma atração nada convencional. Narrabri, no norte de Nova Gales do Sul, quer construir uma estátua gigante de um animal fluorescente encontrado apenas na região. A proposta é transformar a lesma-rosa do Monte Kaputar em um monumento de grande porte para celebrar uma das espécies mais incomuns da fauna australiana e, de quebra, atrair mais turistas para a região, que tem cerca de 5.500 habitantes.

As informações foram divulgadas pelo jornal The Sydney Morning Herald. O animal vive exclusivamente nas florestas subalpinas de alta altitude do Monte Kaputar, um vulcão extinto localizado a cerca de 50 quilômetros a leste de Narrabri. A espécie pode chegar a 20 centímetros de comprimento e chama atenção pela coloração rosa fluorescente.

Lesma rosa encontrada na Austrália 1 de 6

As lesmas são consideradas bastante difíceis de encontrar e costumam aparecer apenas em condições de tempo úmido e com neblina.

A espécie chegou a ser considerada possivelmente extinta depois dos grandes incêndios florestais que atingiram a Austrália entre 2019 e 2020. Durante alguns anos, os animais deixaram de ser observados, aumentando o temor de que tivessem desaparecido completamente.

Pesquisas de campo realizadas posteriormente pelo Serviço de Parques Nacionais e Vida Selvagem de Nova Gales do Sul, porém, confirmaram que pequenas populações haviam sobrevivido em paredões rochosos isolados próximos ao topo do Monte Kaputar.

A redescoberta levou à criação do aplicativo Slug Sleuth, que permite que cidadãos registrem possíveis aparições da espécie e ajudem pesquisadores a acompanhar esses animais raros.

Agora, a prefeitura de Narrabri quer levar a homenagem para outro nível. O conselho local trabalha para viabilizar a construção de um monumento gigante inspirado na lesma. "Nós somos um país grande, adoramos nossas coisas grandes e achamos que ela se encaixaria perfeitamente na coleção excêntrica de atrações gigantes da Austrália", afirmou o prefeito de Narrabri, Darrell Tiemens.

O prefeito contou ainda que teve a oportunidade de encontrar a espécie duas vezes. "Embora seja muito raro vê-las, tive a honra e o privilégio de avistá-las duas vezes. E só quando você as vê percebe o quão brilhantemente colorida e espetacular essa espécie é".

"Elas podem não ser tão fofinhas quanto coalas ou ornitorrincos, mas são tão únicas, e ter um monumento em sua homenagem seria uma ótima maneira de celebrar a maravilhosa vida selvagem que temos em nosso país", acrescentou.

Monumento pode ter até 20 metros

A ideia também tem um objetivo turístico. Narrabri fica às margens da Newell Highway e costuma ser usada como parada por viajantes que atravessam a região. Para Tiemens, a cidade quer deixar de ser apenas um ponto de passagem.

"Como estamos na Newell Highway, costumamos ser uma parada para muitos viajantes", explicou. "Queremos ser conhecidos como mais do que apenas um lugar onde você pode abastecer o carro e parar no McDonald's. Queremos ser conhecidos como um destino onde você pode ficar por alguns dias, explorar o parque nacional e aprender sobre nosso meio ambiente".

A ideia do monumento surgiu a mais de 600 quilômetros dali, em Sydney. A vereadora de Randwick Alexandra Luxford propôs a construção como parte da relação de cidades-irmãs entre os dois municípios.

O conselho de Randwick agora trabalha para ajudar Narrabri a buscar subsídios e outras formas de financiamento para tirar o projeto do papel. O tamanho final da escultura dependerá do dinheiro arrecadado. A prefeitura considera construir um monumento de 10 a 20 metros de comprimento, mas a estrutura pode ser ainda maior.

Apesar da proposta inusitada, Tiemens afirma que a intenção é evitar uma atração exagerada ou de mau gosto. "Estamos muito conscientes de que isso deve ser feito com bom gosto, como uma obra de arte icônica, e não de uma forma cafona e turística", afirmou.