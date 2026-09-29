FAMOSOS

Letícia Cazarré é criticada por engravidar pela 7ª vez mesmo com filha internada na UTI e diz que bebê surgiu após diálogo com Deus

Mãe de seis filhos, empresária foi questionada sobre decisão de aumentar a família diante dos cuidados com Maria Guilhermina, que nasceu com uma cardiopatia congênita rara

Fernanda Varela

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 15:23

Maria Guilhermina, filha de Juliano e Leticia Cazarré, enfrentou uma nova intercorrência durante a internação na UTI Crédito: Reprodução

Letícia Cazarré rebateu críticas recebidas após anunciar que está grávida do sétimo filho com o ator Juliano Cazarré. Durante uma interação com seguidores nesta terça-feira (29), a empresária respondeu a pessoas que questionaram a decisão do casal de aumentar a família diante da rotina de cuidados com Maria Guilhermina, de quatro anos. A menina esteve internada na UTI, mas já teve alta.

Guilhermina nasceu com Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia congênita rara que compromete a válvula tricúspide e a circulação sanguínea.

Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos 1 de 20

Em uma das mensagens enviadas a Letícia, uma pessoa aconselhou que ela e Juliano tivessem “prudência” e “responsabilidade”. A empresária respondeu com ironia. “Ops, ainda bem que você me lembrou”, escreveu. ‘Não achava necessário’

Outro seguidor perguntou se, diante da condição de saúde de Maria Guilhermina, Letícia considerava “necessário” ter mais um filho.

Ela explicou que a decisão não foi baseada em uma necessidade de aumentar a família, mas em uma reflexão relacionada à própria fé. “Não, não achava ‘necessário’. Discerni em diálogo interior com Deus que tinha plena capacidade de receber mais um filho, se assim Ele quisesse que acontecesse”, afirmou.

Letícia também respondeu se ela e Juliano sempre tiveram o sonho de formar uma família numerosa. “Não, nunca sonhamos. Mas os recebemos com grandes sonhos”, declarou.

Letícia e Juliano anunciaram na semana passada que estão esperando mais um menino. O nome da criança ainda não foi divulgado.