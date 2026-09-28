Leticia Cazarré reage a crítica sobre nova gravidez: ‘Que tal para vocês?’

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Heider Sacramento
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 22:31
Grávida do sétimo filho com Juliano Cazarré, Leticia Cazarré compartilhou nesta segunda-feira (28) uma crítica recebida nas redes sociais sobre a decisão de aumentar a família. A mensagem fazia referência aos cuidados especiais da filha Maria Guilhermina, de 4 anos, que nasceu com uma cardiopatia congênita.
Um seguidor questionou a influenciadora sobre a nova gestação e escreveu: “Vocês não pensam na Guilhermina, não? Ela com esse problema e vocês tendo mais filhos? Coragem”.
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos
Leticia decidiu publicar a mensagem e respondeu com ironia. “Primeira [pergunta] do dia! Que tal para vocês? Está bom ou querem mais?”, escreveu.
A influenciadora está na 18ª semana de gestação e revelou que já sabia da gravidez quando Maria Guilhermina precisou ser internada recentemente. A menina passou mais de 20 dias no hospital após uma infecção respiratória e recebeu alta na última semana.
Segundo Leticia, ela descobriu a gravidez ainda nas primeiras semanas, antes da internação da filha. “Eu já estou na 18ª semana de gestação e já sabia que estava grávida desde o início, desde a quarta ou quinta semana”, contou.
Durante o período em que Maria Guilhermina esteve hospitalizada, Leticia precisou conciliar os cuidados com a filha e a própria gestação. Ela explicou que preferiu não revelar a gravidez naquele momento porque a família havia decidido esperar para contar a novidade.
Maria Guilhermina nasceu em junho de 2022 com anomalia de Ebstein, uma cardiopatia congênita, e passou por procedimentos médicos desde os primeiros meses de vida. A menina é a quinta filha de Leticia e Juliano. O casal já é pai de Vicente, Inácio, Gaspar, Maria Madalena, Maria Guilhermina e Joaquim.