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Leticia Cazarré reage a crítica sobre nova gravidez: ‘Que tal para vocês?’

Leticia Cazarré rebateu comentário de seguidor que questionou nova gestação diante dos cuidados com Maria Guilhermina

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 22:31

Letícia e Juliano Cazarré
Grávida do sétimo filho, Leticia Cazarré respondeu com ironia a uma crítica recebida nas redes sociais sobre a nova gestação Crédito: Reprodução | Instagram

Grávida do sétimo filho com Juliano Cazarré, Leticia Cazarré compartilhou nesta segunda-feira (28) uma crítica recebida nas redes sociais sobre a decisão de aumentar a família. A mensagem fazia referência aos cuidados especiais da filha Maria Guilhermina, de 4 anos, que nasceu com uma cardiopatia congênita.

Um seguidor questionou a influenciadora sobre a nova gestação e escreveu: “Vocês não pensam na Guilhermina, não? Ela com esse problema e vocês tendo mais filhos? Coragem”.

Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos

Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
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Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
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Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
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Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto

Leticia decidiu publicar a mensagem e respondeu com ironia. “Primeira [pergunta] do dia! Que tal para vocês? Está bom ou querem mais?”, escreveu.

A influenciadora está na 18ª semana de gestação e revelou que já sabia da gravidez quando Maria Guilhermina precisou ser internada recentemente. A menina passou mais de 20 dias no hospital após uma infecção respiratória e recebeu alta na última semana.

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Segundo Leticia, ela descobriu a gravidez ainda nas primeiras semanas, antes da internação da filha. “Eu já estou na 18ª semana de gestação e já sabia que estava grávida desde o início, desde a quarta ou quinta semana”, contou.

Durante o período em que Maria Guilhermina esteve hospitalizada, Leticia precisou conciliar os cuidados com a filha e a própria gestação. Ela explicou que preferiu não revelar a gravidez naquele momento porque a família havia decidido esperar para contar a novidade.

Maria Guilhermina nasceu em junho de 2022 com anomalia de Ebstein, uma cardiopatia congênita, e passou por procedimentos médicos desde os primeiros meses de vida. A menina é a quinta filha de Leticia e Juliano. O casal já é pai de Vicente, Inácio, Gaspar, Maria Madalena, Maria Guilhermina e Joaquim.

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