FAMOSOS

Leticia Cazarré reage a crítica sobre nova gravidez: ‘Que tal para vocês?’

Leticia Cazarré rebateu comentário de seguidor que questionou nova gestação diante dos cuidados com Maria Guilhermina

Heider Sacramento

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 22:31

Grávida do sétimo filho, Leticia Cazarré respondeu com ironia a uma crítica recebida nas redes sociais sobre a nova gestação Crédito: Reprodução | Instagram

Grávida do sétimo filho com Juliano Cazarré, Leticia Cazarré compartilhou nesta segunda-feira (28) uma crítica recebida nas redes sociais sobre a decisão de aumentar a família. A mensagem fazia referência aos cuidados especiais da filha Maria Guilhermina, de 4 anos, que nasceu com uma cardiopatia congênita.

Um seguidor questionou a influenciadora sobre a nova gestação e escreveu: “Vocês não pensam na Guilhermina, não? Ela com esse problema e vocês tendo mais filhos? Coragem”.

Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos 1 de 20

Leticia decidiu publicar a mensagem e respondeu com ironia. “Primeira [pergunta] do dia! Que tal para vocês? Está bom ou querem mais?”, escreveu.

A influenciadora está na 18ª semana de gestação e revelou que já sabia da gravidez quando Maria Guilhermina precisou ser internada recentemente. A menina passou mais de 20 dias no hospital após uma infecção respiratória e recebeu alta na última semana.

Segundo Leticia, ela descobriu a gravidez ainda nas primeiras semanas, antes da internação da filha. “Eu já estou na 18ª semana de gestação e já sabia que estava grávida desde o início, desde a quarta ou quinta semana”, contou.

Durante o período em que Maria Guilhermina esteve hospitalizada, Leticia precisou conciliar os cuidados com a filha e a própria gestação. Ela explicou que preferiu não revelar a gravidez naquele momento porque a família havia decidido esperar para contar a novidade.