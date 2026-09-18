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Letícia Colin, a Adriana de 'Quem Ama Cuida', explica decisão de morar longe do marido: 'Mundos intensos para conviverem'

Atriz reatou relacionamento com Michel Melamed no início de 2026, após quase dois anos separados, mas casal decidiu não voltar a dividir a mesma casa

Fernanda Varela

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 15:29

Michel Melamed e Letícia Colin Crédito: Reprodução

Letícia Colin abriu o jogo sobre a dinâmica que adotou com Michel Melamed depois de os dois retomarem o relacionamento no início de 2026. Após passarem quase dois anos separados, a atriz e o marido decidiram continuar juntos, mas morando em casas diferentes.

Em entrevista à Quem, Letícia, de 36 anos, contou que a escolha funciona para a família, embora a distância pese em alguns momentos, principalmente por causa da rotina profissional intensa dos dois. “Tem vezes que a saudade aperta. Ainda mais gravando muito e Michel também com os projetos dele. Ele é dramaturgo, ele é ator, ele dirige, então são dois mundos intensos demais para conviverem assim”, explicou.

Apartamento de Letícia Colin 1 de 21

Apesar dos desafios, a atriz afirmou que a família já se adaptou à nova configuração. Uri, de 6 anos, filho do casal, também estaria lidando bem com a rotina entre os pais.

“A gente está lidando bem com isso e Uri está muito adaptado também. Eu acho que a vida pede movimento, pede resiliência, sabedoria para a gente se adaptar, para a gente se conhecer e para a gente levar a vida que a gente pode levar, real, concreta”, afirmou.

Letícia também destacou que a dinâmica permite que os dois preservem espaços individuais e se reconheçam para além da vida a dois.

Mesmo vivendo em casas diferentes, Letícia fez questão de destacar a parceria com Michel e afirmou estar vivendo uma fase feliz do relacionamento. “Eu amo muito o Michel, meu grande companheiro, que vibra muito pela minha carreira, por mim - e eu por ele também. É um momento muito bom, muito pleno, e eu estou muito feliz”, declarou.

Os dois ficaram separados por quase dois anos antes da reconciliação no começo deste ano.

Durante a entrevista, Letícia também falou sobre a criação de Uri. A atriz contou que acompanha de perto o desenvolvimento do menino, que já começou a escrever e se tornou leitor após o incentivo dos pais desde os primeiros anos.

Para ela, uma das prioridades é criar um menino que tenha liberdade para demonstrar sentimentos e pedir ajuda. “Eu acho que acima de tudo nós queremos criar um menino sensível. Construir uma personalidade de alguém que saiba que pode se emocionar, que pode ter medo, que pode pedir ajuda, que vai cuidar de quem está do lado, que vai respeitar a diferença”, disse.