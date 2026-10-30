BASTIDORES

Letícia Colin relembra cena de beijo com ator e revela desconforto: ‘Marido da minha melhor amiga’

Na segunda temporada de “Os Outros”, do Globoplay, Letícia interpreta Raquel, uma corretora de imóveis religiosa que foi casada com Paulo, personagem de Sérgio Guizé

Felipe Sena

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 20:08

Letícia Colin explicou que os dois conseguiram levar o momento com naturalidade Crédito: Reprodução | Instagram/ Globo/Daniel Klajmic

A atriz Letícia Colin revelou que ficou desconfortável ao contracenar em uma cena de beijo com Eduardo Sterblitch durante a segunda temporada da série “Os Outros”, produção do Globoplay.

O motivo teria sido o forte vínculo de amizade com Louise D’Tuani, esposa do ator e sua melhor amiga.

Leticia Colin 1 de 10

“Cara, foi péssimo. Não por você. É porque você é marido da minha melhor amiga, entendeu? É uma situação um pouco desconfortável”, disse no programa “Angélica Ao Vivo”, do GNT.

No entanto, a atriz explicou que além de Louise ter conhecimento, a experiência foi conduzida com naturalidade. “É trabalho, né? Mas é desconfortável. Mas passou e foi ótimo”, afirmou Colin.

O comentário da cena não se restringiu à atriz. Sterblitch também falou sobre a experiência.“Eu me senti mais em casa. A gente estava rindo. A gente se protegeu”, admitiu.

Na trama da segunda temporada de “Os Outros”, Letícia interpreta Raquel, uma corretora de imóveis religiosa que foi casada com Paulo, personagem de Sérgio Guizé.

O casal dividia o condomínio com Sérgio, vivido por Eduardo Sterblitch, um ex-policial envolvido com milícia que conquista uma vaga na Câmara Municipal.