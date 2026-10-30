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Letícia Colin relembra cena de beijo com ator e revela desconforto: ‘Marido da minha melhor amiga’

Na segunda temporada de “Os Outros”, do Globoplay, Letícia interpreta Raquel, uma corretora de imóveis religiosa que foi casada com Paulo, personagem de Sérgio Guizé

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 20:08

Letícia Colin explicou que os dois conseguiram levar o momento com naturalidade
Letícia Colin explicou que os dois conseguiram levar o momento com naturalidade Crédito: Reprodução | Instagram/ Globo/Daniel Klajmic

A atriz Letícia Colin revelou que ficou desconfortável ao contracenar em uma cena de beijo com Eduardo Sterblitch durante a segunda temporada da série “Os Outros”, produção do Globoplay.

O motivo teria sido o forte vínculo de amizade com Louise D’Tuani, esposa do ator e sua melhor amiga.

Leticia Colin

Leticia Colin por Reprodução/Redes Sociais
Letícia Colin é Zélia em 'Garota do Momento' por Reprodução/TV Globo
Letícia Colin por Reprodução/TV Globo
Leticia Colin e Carol Castro nos bastidores de Garota do Momento por Reprodução/Redes Sociais
Leticia Colin e Carol Castro nos bastidores de Garota do Momento por Reprodução/Redes Sociais
Leticia Colin por Reprodução/Redes Sociais
Leticia Colin revela bastidores da morte de Zélia em 'Garota do Momento' por Reprodução/Redes Sociais
Leticia Colin, intérprete de Zélia em Garota do Momento por Reprodução/Redes Sociais
Leticia Colin revela bastidores da morte de Zélia em 'Garota do Momento' por Reprodução/Redes Sociais
Letícia Colin e amigos por Reprodução
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Leticia Colin por Reprodução/Redes Sociais

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“Cara, foi péssimo. Não por você. É porque você é marido da minha melhor amiga, entendeu? É uma situação um pouco desconfortável”, disse no programa “Angélica Ao Vivo”, do GNT.

No entanto, a atriz explicou que além de Louise ter conhecimento, a experiência foi conduzida com naturalidade. “É trabalho, né? Mas é desconfortável. Mas passou e foi ótimo”, afirmou Colin.

O comentário da cena não se restringiu à atriz. Sterblitch também falou sobre a experiência.“Eu me senti mais em casa. A gente estava rindo. A gente se protegeu”, admitiu.

Na trama da segunda temporada de “Os Outros”, Letícia interpreta Raquel, uma corretora de imóveis religiosa que foi casada com Paulo, personagem de Sérgio Guizé.

O casal dividia o condomínio com Sérgio, vivido por Eduardo Sterblitch, um ex-policial envolvido com milícia que conquista uma vaga na Câmara Municipal.

A convivência com o novo vizinho provoca conflitos, levando Raquel e o marido a mobilizarem outros moradores para organizar um abaixo-assinado contra ele.

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Leticia Colin

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