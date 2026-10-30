Letícia Colin relembra cena de beijo com ator e revela desconforto: ‘Marido da minha melhor amiga’

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Felipe Sena
Publicado em 30 de outubro de 2026 às 20:08
A atriz Letícia Colin revelou que ficou desconfortável ao contracenar em uma cena de beijo com Eduardo Sterblitch durante a segunda temporada da série “Os Outros”, produção do Globoplay.
O motivo teria sido o forte vínculo de amizade com Louise D’Tuani, esposa do ator e sua melhor amiga.
Leticia Colin
“Cara, foi péssimo. Não por você. É porque você é marido da minha melhor amiga, entendeu? É uma situação um pouco desconfortável”, disse no programa “Angélica Ao Vivo”, do GNT.
No entanto, a atriz explicou que além de Louise ter conhecimento, a experiência foi conduzida com naturalidade. “É trabalho, né? Mas é desconfortável. Mas passou e foi ótimo”, afirmou Colin.
O comentário da cena não se restringiu à atriz. Sterblitch também falou sobre a experiência.“Eu me senti mais em casa. A gente estava rindo. A gente se protegeu”, admitiu.
Na trama da segunda temporada de “Os Outros”, Letícia interpreta Raquel, uma corretora de imóveis religiosa que foi casada com Paulo, personagem de Sérgio Guizé.
O casal dividia o condomínio com Sérgio, vivido por Eduardo Sterblitch, um ex-policial envolvido com milícia que conquista uma vaga na Câmara Municipal.
A convivência com o novo vizinho provoca conflitos, levando Raquel e o marido a mobilizarem outros moradores para organizar um abaixo-assinado contra ele.