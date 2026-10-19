Letícia Colin se emociona ao revelar o que Chay Suede e elenco de Rebelde cantaram no velório de Lua Blanco

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Heider Sacramento
Publicado em 19 de outubro de 2026 às 18:06
A despedida de Lua Blanco, que morreu aos 39 anos no domingo (18), foi marcada por um reencontro emocionante dos antigos colegas de Rebelde Brasil. Durante o velório da atriz, realizado nesta segunda-feira (19), no Rio de Janeiro, Chay Suede, Arthur Aguiar, Micael Borges, Sophia Abrahão e Mel Fronckowiak estiveram juntos para prestar a última homenagem à artista.
O momento foi relatado por Letícia Colin, que se emocionou ao falar sobre a cerimônia em entrevista ao portal Leo Dias. Segundo a atriz, os cinco artistas se abraçaram e cantaram juntos durante a despedida, em uma cena que chamou a atenção de quem acompanhava o adeus à intérprete de Roberta Messi na novela teen.
Lua Blanco
“Foi muito emocionante vê-los abraçados”, contou Letícia, com a voz embargada. A atriz também confirmou que os antigos colegas cantaram juntos, atendendo a um desejo atribuído a Lua.
Homenagem de Rebelde a Lua Blanco
Além da presença no velório, os cinco artistas enviaram uma coroa de flores com uma mensagem de carinho à amiga: “Nossos corações vão estar contigo sempre”. A homenagem foi assinada por Chay Suede, Arthur Aguiar, Micael Borges, Sophia Abrahão e Mel Fronckowiak.
A reunião ganhou ainda mais significado por causa de uma declaração dada por Lua em 2024. Na ocasião, a atriz comentou sobre a possibilidade de um reencontro do elenco de Rebelde Brasil e afirmou que a realização dependeria de várias pessoas, embora não considerasse a ideia impossível.
Lua morreu após enfrentar um câncer no intestino, diagnosticado em estágio avançado. Conhecida por interpretar Roberta na versão brasileira da novela, exibida pela Record entre 2011 e 2012, ela marcou uma geração de fãs e construiu uma trajetória também na música e no teatro.
Nas redes sociais, a despedida dos antigos colegas comoveu admiradores, que lamentaram que o reencontro tenha acontecido em meio ao luto.