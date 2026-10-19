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Letícia Colin se emociona no velório de Lua Blanco e dá detalhes do tratamento da atriz: ‘Fiquei em choque’

Atriz chegou aos prantos em velório da amiga e abriu o coração sobre a relação das duas

Felipe Sena

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 15:53

Lua Blanco e Letícia Colin se tornaram grandes amigas Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A atriz Letícia Colin se emocionou ao abrir o coração sobre Lua Blanco, também atriz que morreu aos 39 anos, neste domingo (18), após luta contra um câncer colorretal.

“Eu fiquei sabendo ontem. Fiquei em choque. Uma das minhas melhores amigas é a Estrela Blanco, irmã mais nova da Lua, e foi ela que estava à frente dessa comunicação, mandando para os grupos do teatro, para as peças. É uma maneira de todo mundo saber e compartilhar”, disse a atriz de Quem Ama Cuida, em coletiva de imprensa, segundo a revista Quem.

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Letícia falou sobre a força de Lua durante o tratamento da doença, e descreveu o processo como “rápido e violento”. “Ela enfrentou essa doença de maneira muito reservada, com muita luz, com muita serenidade no coração, com muita fé na vida e na família dela. Acho que ela carregava essa alegria da música no coração e também muito da fé”, disse.

A atriz ainda refletiu sobre a relação de Lua com a religiosidade no período que antecedeu sua morte. “Nesse último ano, estava muito próxima da religiosidade dela, muito próxima de Jesus Cristo, que era o que fazia sentido para ela, que dava conforto ao coração dela. Então, ela estava em paz”, afirmou.

Letícia ainda relembrou os últimos encontros com Lua, quando as duas estiveram na plateia de uma apresentação de Estrela Blanco. “Eles são seis irmãos, têm muitos amigos próximos também. A gente agradece o carinho de todo mundo que quer saber, que está perguntando. É difícil, mas a vida é um mistério”, lamentou.