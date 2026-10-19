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Letícia Colin se emociona no velório de Lua Blanco e dá detalhes do tratamento da atriz: ‘Fiquei em choque’

Atriz chegou aos prantos em velório da amiga e abriu o coração sobre a relação das duas

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 15:53

Lua Blanco e Letícia Colin se tornaram grandes amigas
Lua Blanco e Letícia Colin se tornaram grandes amigas Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A atriz Letícia Colin se emocionou ao abrir o coração sobre Lua Blanco, também atriz que morreu aos 39 anos, neste domingo (18), após luta contra um câncer colorretal.

“Eu fiquei sabendo ontem. Fiquei em choque. Uma das minhas melhores amigas é a Estrela Blanco, irmã mais nova da Lua, e foi ela que estava à frente dessa comunicação, mandando para os grupos do teatro, para as peças. É uma maneira de todo mundo saber e compartilhar”, disse a atriz de Quem Ama Cuida, em coletiva de imprensa, segundo a revista Quem.

Lua Blanco

Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco interpretou Roberta Messi na versão brasileira de 'Rebelde' por Divulgação/Record TV
Informações sobre o velório de Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Comunicado sobre a morte da atriz Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Ex-namorados, Arthur Aguiar e Lua Blanco viveram Diego e Roberta em 'Rebelde' por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Elenco de Rebelde, da direita para a esquerda, Lua Blanco (Roberta Messi), Micael Borges (Pedro Costa), Sophia Abrahão (Alice Albuquerque), Chay Suede (Tomás Campos Sales Penedo), Mel Fronckowiak (Carla Ferrer) e Arthur Aguiar (Diego Maldonado) por Divulgação
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Elenco de Rebelde, da direita para a esquerda, Sophia Abrahão (Alice Albuquerque), Micael Borges (Pedro Costa), Chay Suede (Tomás Campos Sales Penedo), Mel Fronckowiak (Carla Ferrer), Arthur Aguiar (Diego Maldonado) e Lua Blanco (Roberta Messi) por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Ex-namorados, Arthur Aguiar e Lua Blanco viveram Diego e Roberta em 'Rebelde' por Reprodução/Instagram
Arthur Aguiar lamenta morte de Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Ex-namorados, Arthur Aguiar e Lua Blanco viveram Diego e Roberta em 'Rebelde' por Reprodução/Instagram
Lua Blanco, atriz da novela 'Rebelde Brasil' por Reprodução/Instagram
Lua Blanco, atriz da novela 'Rebelde Brasil' por Reprodução/Instagram
Lua Blanco, atriz da novela 'Rebelde Brasil' por Reprodução/Instagram
Lua Blanco, atriz da novela 'Rebelde Brasil' por Reprodução/Instagram
Lua Blanco, atriz da novela 'Rebelde Brasil' por Reprodução/Instagram
Lua Blanco viveu Roberta Messi na novela 'Rebelde Brasil' por Divulgação/Record
Lua Blanco viveu Roberta Messi na novela 'Rebelde Brasil' por Divulgação/Record
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Lua Blanco por Reprodução/Instagram

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Letícia falou sobre a força de Lua durante o tratamento da doença, e descreveu o processo como “rápido e violento”. “Ela enfrentou essa doença de maneira muito reservada, com muita luz, com muita serenidade no coração, com muita fé na vida e na família dela. Acho que ela carregava essa alegria da música no coração e também muito da fé”, disse.

A atriz ainda refletiu sobre a relação de Lua com a religiosidade no período que antecedeu sua morte. “Nesse último ano, estava muito próxima da religiosidade dela, muito próxima de Jesus Cristo, que era o que fazia sentido para ela, que dava conforto ao coração dela. Então, ela estava em paz”, afirmou.

Letícia ainda relembrou os últimos encontros com Lua, quando as duas estiveram na plateia de uma apresentação de Estrela Blanco. “Eles são seis irmãos, têm muitos amigos próximos também. A gente agradece o carinho de todo mundo que quer saber, que está perguntando. É difícil, mas a vida é um mistério”, lamentou.

Lua Blanco ficou conhecida nacionalmente ao interpretar Roberta na versão brasileira de Rebelde, exibida pela Record entre 2011 e 2012.

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Leticia Colin lua Blanco

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