ANIVERSÁRIO

Letícia Spiller se declara para filho de Marcello Novaes que ajudou a cuidar: ‘Te amamos infinito’

Filho do ex-marido de Letícia Spiller, completa 31 anos

Felipe Sena

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 18:36

Letícia Spiller ajudou a criar filho do ex-marido Crédito: Reprodução | Instagram

A atriz Letícia Spiller usou as redes sociais nesta segunda-feira (19) para fazer uma declaração a Diogo Novaes, filho de seu ex-marido Marcello Novaes com a empresária e ex-modelo Sheyla Beta , Diogo Novaes, que completa 31 anos.

"Hoje é dia do nosso Diguito! Amor das nossas vidas! Caminhos abertos sempre! Com a doçura, firmeza e a paz que você transmite! Muitos sonhos realizados! Te amamos infinito!", escreveu a atriz numa da legenda de uma publicação que traz vários registros do ator, desde quando era criança.

Letícia Spiller celebra aniversário de Diogo Novaes 1 de 13