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Letícia Spiller se declara para filho de Marcello Novaes que ajudou a cuidar: ‘Te amamos infinito’

Filho do ex-marido de Letícia Spiller, completa 31 anos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 18:36

Letícia Spiller ajudou a criar filho do ex-marido
Letícia Spiller ajudou a criar filho do ex-marido Crédito: Reprodução | Instagram

A atriz Letícia Spiller usou as redes sociais nesta segunda-feira (19) para fazer uma declaração a Diogo Novaes, filho de seu ex-marido Marcello Novaes com a empresária e ex-modelo Sheyla Beta , Diogo Novaes, que completa 31 anos.

"Hoje é dia do nosso Diguito! Amor das nossas vidas! Caminhos abertos sempre! Com a doçura, firmeza e a paz que você transmite! Muitos sonhos realizados! Te amamos infinito!", escreveu a atriz numa da legenda de uma publicação que traz vários registros do ator, desde quando era criança.

Letícia Spiller celebra aniversário de Diogo Novaes

Atriz compartilhou registros ao lado de Diogo nas redes por Reprodução | Instagram
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Letícia Spiller e Marcello Novaes foram casados entre 1995 e 2000. Eles tivera um filho, Pedro Novaes, de 29 anos. A atriz ainda é mãe de Stella, fruto de sua relação com o diretor de fotografia Lucas Loureiro.

Tags:

Letícia Spiller Diogo Novaes

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