Letícia Spiller se declara para filho de Marcello Novaes que ajudou a cuidar: ‘Te amamos infinito’

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Felipe Sena
Publicado em 19 de outubro de 2026 às 18:36
A atriz Letícia Spiller usou as redes sociais nesta segunda-feira (19) para fazer uma declaração a Diogo Novaes, filho de seu ex-marido Marcello Novaes com a empresária e ex-modelo Sheyla Beta , Diogo Novaes, que completa 31 anos.
"Hoje é dia do nosso Diguito! Amor das nossas vidas! Caminhos abertos sempre! Com a doçura, firmeza e a paz que você transmite! Muitos sonhos realizados! Te amamos infinito!", escreveu a atriz numa da legenda de uma publicação que traz vários registros do ator, desde quando era criança.
Letícia Spiller celebra aniversário de Diogo Novaes
Letícia Spiller e Marcello Novaes foram casados entre 1995 e 2000. Eles tivera um filho, Pedro Novaes, de 29 anos. A atriz ainda é mãe de Stella, fruto de sua relação com o diretor de fotografia Lucas Loureiro.