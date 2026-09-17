'Levantei chorando': Ana Maria Braga sofre lesão após descuido com ar-condicionado e faz alerta

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 17 de setembro de 2026 às 12:00
Ana Maria Braga surpreendeu o público do Mais Você na última quarta-feira (17) ao revelar que sofreu uma fissura na córnea decorrente do ressecamento extremo dos olhos e precisou ir ao oftalmologista antes de ir para os estúdios.
O problema aconteceu por causa de um descuido durante a noite. Com as baixas temperaturas registradas na capital paulista, a apresentadora dormiu com o ar-condicionado na função quente ligado no quarto, mas esqueceu de colocar um umidificador de ar no ambiente.
Fazenda de Ana Maria Braga
Ao acordar, a apresentadora sentiu fortes dores e irritação intensa. "Levantei hoje chorando. Juro", relatou ela na abertura do Mais Você, detalhando que a córnea é uma região extremamente sensível e sofre muito com o ar seco.
Para contornar a situação e conseguir apresentar o programa, Ana Maria contou com ajuda médica. Ela fez questão de agradecer ao oftalmologista Rubens Belfort, que a atendeu em caráter de urgência para tratar a lesão.
Aproveitando o espaço, a apresentadora deu um conselho aos telespectadores. Ela pediu que o público redobre os cuidados durante as noites frias de inverno.
"Não durmam no inverno com o ar-condicionado quente ligado sem ter dentro do quarto um bom umidificador. Senão, fica que nem eu: dá uma fissura na córnea, porque seca o olho", alertou. Apesar do susto e das dores, a apresentadora já está recuperada e seguiu a programação normalmente.