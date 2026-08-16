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Levi’s relança o super raro jeans 501 de 1942 com bolsos pintados à mão, cintura alta, pernas retas e tecido japonês

Modelo da Levi’s Vintage Clothing reproduz detalhes da peça criada durante a Segunda Guerra Mundial

  • Foto do(a) author(a) WIadmir Pinheiro

  • WIadmir Pinheiro

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 18:38

Levi’s relança o super raro jeans 501 de 1942 com bolsos pintados à mão e tecido japonês Crédito: Divulgação/Levi's

A Levi’s Vintage Clothing resgatou dos arquivos da marca uma das versões mais raras do clássico modelo 501, lançado em 1942, produzido durante a Segunda Guerra Mundial. A nova edição reproduz características da peça original e aposta em denim japonês de alta gramatura para recriar a experiência de um jeans vintage.

O 501 de 1942 surgiu em um período de restrições ao uso de matérias-primas e metais nos Estados Unidos. Com parte da produção industrial direcionada à guerra em curso, a Levi’s precisou simplificar a confecção da calça e eliminou elementos considerados dispensáveis.

Tendências de jeans

Jeans com lavagem vintage por Reprodução | C&A
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Jeans com lavagem vintage por Reprodução | C&A

Entre as alterações estava a redução do uso de componentes metálicos. O bolso para relógio, por exemplo, perdeu parte dos acabamentos tradicionais. Outros detalhes também foram modificados para economizar materiais.

Um dos elementos mais característicos da versão histórica está nos bolsos traseiros. O tradicional desenho Arcuate, normalmente feito com linha de costura, passou a ser aplicado com pintura manual. A solução permitia reproduzir a identidade visual da marca sem consumir materiais usados na confecção.

A nova versão mantém esse detalhe e reproduz o Arcuate pintado à mão, em vez da costura convencional. O recurso, criado originalmente por necessidade durante a guerra, tornou-se um dos aspectos mais valorizados por colecionadores de jeans vintage.

Denim japonês

Levi’s relança o super raro jeans 501 de 1942 Crédito: Divulgação Levi's

A reconstrução também utiliza denim selvedge de alta gramatura produzido em teares tradicionais japoneses. O tecido foi escolhido para desenvolver marcas e variações de tonalidade com o uso, fazendo com que o jeans adquira características próprias ao longo do tempo.

A modelagem preserva a silhueta associada ao 501 de 1942, com cintura alta e pernas retas.

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