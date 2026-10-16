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Lexa manda recado para Jottapê após ex-peão fazer sua mãe chorando falando da neta falecida: ‘Espero que tenha sido sincero’

Artista, que deixou de ser MC e se converteu à religião evangélica em fevereiro de 2025, afirmou que sua entrada no programa tinha um propósito religioso

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 23:06

Lexa comentou conversa do artista com sua mãe
Lexa comentou conversa do artista com sua mãe Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Lexa comentou a conversa entre Jottapê e sua mãe, Darlin, após o ex-peão de A Fazenda 18 mencionar Sofia, filha da cantora que morreu logo após o nascimento, em 2025, durante sua despedida do reality show. Nas redes sociais, a artista disse esperar que ele tenha sido sincero ao abordar o assunto, que é delicado para a família. “Eu espero do fundo do coração que ele tenha sido sincero”, escreveu.

Jottapê movimentou a sede do reality show, em Itapecerica da Serra, na Região Metropolitana de São Paulo, ao desistir da competição nesta quinta-feira (15).

‘A Fazenda 18’: veja imagens da nova sede do reality

A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
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A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD

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O artista, que deixou de ser MC e se converteu à religião evangélica em fevereiro de 2025, afirmou que sua entrada no programa tinha um propósito religioso e pessoal: compartilhar a fé evangélica com Igor Monteiro, eliminado na noite anterior.

Jottapê declarou aos colegas de confinamento que havia feito uma promessa a Deus antes de entrar na sede e que sentia que sua missão na competição já estava cumprida após a saída de Igor. O cantor descartou tentar uma nova disputa de roça para permanecer no jogo e optou por tocar o sino voluntariamente.

Antes mesmo de sua despedida, uma das pessoas com quem o artista conversou foi Darlin, mãe de Lexa. Ele a procurou para uma conversa inesperada na qual mencionou a neta falecida, Sofia, deixando-a emocionada.

"Não é jogo. Eu quero te dizer que esse espinho que está no teu coração, e ele sabe que é um espinho eterno, que eu vou orar para que ele saia daí e você fique curada”, disse o artista.

No X, antigo Twitter, Lexa explicou como entendeu o episódio. “Pelo o que eu entendi o jottape chamou a minha mãe e falou sobre a minha filha e por isso ela estava chorando”, escreveu a cantora.

“Eu espero do fundo do coração que ele tenha sido sincero, pq na hora que ele tá saindo, abraçando todo mundo, fazendo a despedida, ele fala da Sofia com a minha mãe? Isso é um assunto tão sensível, teve tanto tempo pra falar. Sério, nem sei o que pensar exatamente sobre isso”, concluiu.

Tags:

Lexa Jottapê A Fazenda 18

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