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Lia Khey e Rodrigo Mussi são procurados pela Globo para voltar ao BBB em 2027

Ex-participantes do BBB 10 e do BBB 22 estão entre os nomes sondados para o grupo de veteranos da edição de 2027, mas ainda não foram confirmados

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 23:40

Lia Khey e Rodrigo Mussi estão na mira da Globo para o BBB 27
Lia Khey e Rodrigo Mussi estão na mira da Globo para o BBB 27 Crédito: Reprodução

Os ex-BBBs Lia Khey e Rodrigo Mussi estão entre os primeiros nomes procurados pela Globo para integrar o grupo de veteranos do Big Brother Brasil 27. Segundo a coluna Outro Canal, do F5, a emissora já iniciou as conversas para definir os participantes que retornarão ao reality. Até o momento, nenhum dos dois está confirmado no elenco.

A ideia da produção é reunir seis ex-participantes na próxima edição, mantendo o mesmo número de veteranos do BBB 26. De acordo com a publicação, o diretor do núcleo de realities da Globo, Rodrigo Dourado, pretende concluir a seleção até dezembro.

Tadeu Schmidt

Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil por Divulgação/TV Globo
Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil por Divulgação/TV Globo
Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil por Divulgação/TV Globo
Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil por Divulgação/TV Globo
Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil por Divulgação/TV Globo
Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil por Divulgação/TV Globo
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Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil por Divulgação/TV Globo

Lia participou do BBB 10 e já havia recebido um convite para retornar ao programa neste ano, mas recusou a proposta. Segundo o F5, a decisão abriu espaço para Ana Paula Renault, que aceitou participar da edição e terminou a temporada como campeã.

Já Rodrigo Mussi ganhou projeção no BBB 22 e, desde então, manifestou publicamente o desejo de ter uma nova oportunidade no reality. A possível volta dos dois ainda depende das negociações com a emissora.

Com estreia prevista para 8 de janeiro de 2027, o BBB 27 também deve ter novidades na programação. A Globo planeja exibir o reality duas vezes aos domingos: uma edição após o Temperatura Máxima e outra depois do Fantástico.

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