NO PASSADO

Líder do 'Exército de Lula', André Janones já teria vivido affair com ex-BBB Íris Stefanelli

Deputado foi internado na UTI após episódio de arritmia cardíaca

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 11:34

André Janones e a ex-BBB Íris Stefanelli Crédito: Reprodução/Instagram

O deputado federal André Janones foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após apresentar um episódio de arritmia cardíaca depois de um debate realizado pela Rede Bandeirantes. Em meio à repercussão sobre o estado de saúde do parlamentar, um episódio de sua vida pessoal também chama atenção: em 2022, ele teve um suposto affair com a ex-BBB Íris Stefanelli repercutido nas redes sociais. Ela, porém, negou que os dois tivessem vivido um romance.

Segundo informações do Metrópoles, parceiro do CORREIO, Janones está clinicamente estável e permanece sob monitorização cardíaca contínua, com acompanhamento da equipe médica. O atendimento está sob responsabilidade da cardiologista Ludhmila Hajjar. Novas informações sobre o quadro deverão ser divulgadas conforme a evolução clínica e mediante autorização.

Curiosidades sobre André Janones 1 de 7

Conhecido por sua atuação nas redes sociais em defesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o deputado mantém no WhatsApp um canal chamado "Exército de Lula", que reúne mais de cinco milhões de usuários.

O que aconteceu entre André Janones e Íris Stefanelli?

Os rumores sobre um possível relacionamento entre Janones e Íris Stefanelli ganharam força em 2022, durante a campanha eleitoral. Em setembro daquele ano, o jornalista Cleber Lourenço afirmou nas redes sociais que os dois teriam mantido um relacionamento por cerca de seis meses e terminado no mês anterior, supostamente por divergências nas agendas.

Janones comentou a publicação no Twitter, atual X, mas não confirmou diretamente o romance. Na resposta, fez elogios à ex-BBB e destacou sua trajetória pessoal.

"Íris é uma querida, por quem tenho profundo carinho e respeito. Uma mulher batalhadora, com uma história de vida muito semelhante à minha e da maioria do povo brasileiro. Alguém que teve que vencer preconceitos e trabalhar muito pra conquistar seu espaço. Admiração resume", escreveu o deputado.

@ocolunista_ Íris é uma querida, por quem tenho profundo carinho e respeito. Uma mulher batalhadora, com uma história de vida muito semelhante à minha e da maioria do povo brasileiro. Alguém que teve que vencer preconceitos e trabalhar muito pra conquistar seu espaço. Admiração resume. — André Janones (@AndreJanonesMG) September 1, 2022

Íris, por sua vez, negou o envolvimento amoroso em entrevista ao jornal Extra. A ex-participante do BBB 7 afirmou que havia encontrado Janones poucas vezes e que os dois eram amigos. "Nunca me envolvi com político, nunca namorei político, se eu dei um beijo um dia não é namoro", declarou.

Na mesma entrevista, ela reforçou que não considerava ter tido um relacionamento com o parlamentar. "Eu o conheci, jantei duas vezes, ele é amigo nosso. Eu não namorei com ele. Não tenho nada com ele. Zero! E nunca tive. Vi a pessoa duas vezes na vida", afirmou.