Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Líder do 'Exército de Lula', André Janones já teria vivido affair com ex-BBB Íris Stefanelli

Deputado foi internado na UTI após episódio de arritmia cardíaca

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 11:34

André Janones e a ex-BBB Íris Stefanelli
André Janones e a ex-BBB Íris Stefanelli Crédito: Reprodução/Instagram

O deputado federal André Janones foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após apresentar um episódio de arritmia cardíaca depois de um debate realizado pela Rede Bandeirantes. Em meio à repercussão sobre o estado de saúde do parlamentar, um episódio de sua vida pessoal também chama atenção: em 2022, ele teve um suposto affair com a ex-BBB Íris Stefanelli repercutido nas redes sociais. Ela, porém, negou que os dois tivessem vivido um romance.

Segundo informações do Metrópoles, parceiro do CORREIO, Janones está clinicamente estável e permanece sob monitorização cardíaca contínua, com acompanhamento da equipe médica. O atendimento está sob responsabilidade da cardiologista Ludhmila Hajjar. Novas informações sobre o quadro deverão ser divulgadas conforme a evolução clínica e mediante autorização.

Curiosidades sobre André Janones

Janones teria namorado ex-bbb Iris Stefanelli por Reprodução
André Janones é líder do 'Exército de Lula' por Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Janones teria namorado ex-bbb Iris Stefanelli por Reprodução
André Janones foi eleito deputado federal com 78 mil votos por Divulgação/Câmara dos Deputados
Janones teria namorado ex-bbb Iris Stefanelli por Reprodução
André Janones é deputado eleito por Minas Gerais por Cleia Vianna/Câmara dos Deputados
André Janones por Paulo Sergio/Agência Câmara
1 de 7
Janones teria namorado ex-bbb Iris Stefanelli por Reprodução

Conhecido por sua atuação nas redes sociais em defesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o deputado mantém no WhatsApp um canal chamado "Exército de Lula", que reúne mais de cinco milhões de usuários.

O que aconteceu entre André Janones e Íris Stefanelli?

Os rumores sobre um possível relacionamento entre Janones e Íris Stefanelli ganharam força em 2022, durante a campanha eleitoral. Em setembro daquele ano, o jornalista Cleber Lourenço afirmou nas redes sociais que os dois teriam mantido um relacionamento por cerca de seis meses e terminado no mês anterior, supostamente por divergências nas agendas.

Janones comentou a publicação no Twitter, atual X, mas não confirmou diretamente o romance. Na resposta, fez elogios à ex-BBB e destacou sua trajetória pessoal.

"Íris é uma querida, por quem tenho profundo carinho e respeito. Uma mulher batalhadora, com uma história de vida muito semelhante à minha e da maioria do povo brasileiro. Alguém que teve que vencer preconceitos e trabalhar muito pra conquistar seu espaço. Admiração resume", escreveu o deputado.

Íris, por sua vez, negou o envolvimento amoroso em entrevista ao jornal Extra. A ex-participante do BBB 7 afirmou que havia encontrado Janones poucas vezes e que os dois eram amigos. "Nunca me envolvi com político, nunca namorei político, se eu dei um beijo um dia não é namoro", declarou.

Na mesma entrevista, ela reforçou que não considerava ter tido um relacionamento com o parlamentar. "Eu o conheci, jantei duas vezes, ele é amigo nosso. Eu não namorei com ele. Não tenho nada com ele. Zero! E nunca tive. Vi a pessoa duas vezes na vida", afirmou.

Íris Stefanelli ficou conhecida nacionalmente ao participar do Big Brother Brasil 7, em 2007, quando protagonizou um triângulo amoroso com Diego Alemão e Fani Pacheco. 

Leia mais

Imagem - Gabriela Pugliesi abre o jogo sobre passado com álcool e admite excessos: 'Bebia muito'

Gabriela Pugliesi abre o jogo sobre passado com álcool e admite excessos: 'Bebia muito'

Imagem - Fred Bruno é atingido por tiro durante confusão com deputado em balada

Fred Bruno é atingido por tiro durante confusão com deputado em balada

Imagem - Flávio Bolsonaro ou Lula? Fátima Bernardes quebra o silêncio e revela em quem votará no segundo turno

Flávio Bolsonaro ou Lula? Fátima Bernardes quebra o silêncio e revela em quem votará no segundo turno

Tags:

André Janones

Mais recentes

Imagem - Nivea Stelmann dá cantada ousada em Paulo Zulu após fim do casamento de 14 anos; veja

Nivea Stelmann dá cantada ousada em Paulo Zulu após fim do casamento de 14 anos; veja
Imagem - Após troca de pedradas, proteção de imagem de Iemanjá é quebrada, e homens decidem fazer as pazes

Após troca de pedradas, proteção de imagem de Iemanjá é quebrada, e homens decidem fazer as pazes
Imagem - Gabriela Pugliesi abre o jogo sobre passado com álcool e admite excessos: 'Bebia muito'

Gabriela Pugliesi abre o jogo sobre passado com álcool e admite excessos: 'Bebia muito'