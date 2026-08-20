DICAS DE CASA

Limão e vinagre são o fim do azulejo encardido: como usar e por que é recomendado essa mistura para soltar gordura e marcas de sabonete

Receita exige teste prévio e nunca pode ser combinada com água sanitária, pois a mistura libera gás tóxico



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 18:18

Aplicação deve ser seguida de esfregação suave e enxágue, sem contato com água sanitária Crédito: Ilustração gerada por IA

Azulejos opacos, rejuntes escurecidos e marcas de sabonete costumam levar muita gente direto para produtos com cheiro forte. Em parte dessas situações, porém, uma mistura de limão, vinagre e água pode ajudar a soltar resíduos leves e recuperar a aparência da cerâmica sem recorrer imediatamente à água sanitária.

A combinação funciona como limpador ácido, não como desinfetante. Vinagre e limão podem auxiliar na remoção de depósitos minerais, gordura superficial e restos de sabonete, mas não oferecem a mesma garantia de ação contra microrganismos de um produto desinfetante registrado e usado conforme o rótulo.

Umidade pode causa mofos em ambientes 1 de 5

Como a mistura age

O vinagre contém ácido acético, enquanto o limão oferece ácido cítrico. Em contato com algumas sujeiras, esses ácidos ajudam a amolecer incrustações e marcas esbranquiçadas que aparecem em azulejos, boxes e peças de cerâmica.

Isso não significa que a mistura destrua todos os fungos, vírus e bactérias presentes no ambiente. Ingredientes domésticos como o vinagre não passam pelo mesmo processo de avaliação aplicado aos desinfetantes registrados. Portanto, a solução deve ser apresentada como limpador caseiro, e não como substituta universal da desinfecção.

Receita para a limpeza

Para preparar a mistura, coe o suco de dois limões e coloque em um borrifador limpo. Acrescente uma xícara de vinagre de álcool e cerca de 200 mililitros de água. Agite com cuidado antes da aplicação.

Borrife uma pequena quantidade sobre azulejos ou rejuntes e deixe agir por até dez minutos. Depois, esfregue com uma escova macia ou esponja que não risque. Finalize com pano úmido ou enxágue abundante para retirar os resíduos e evitar que a acidez permaneça sobre a superfície.

O teste em uma área discreta deve vir antes da aplicação completa. Rejuntes coloridos, metais com acabamento especial e superfícies antigas podem reagir de forma diferente. A receita também deve ser preparada em pequena quantidade e usada logo, pois leva suco fresco.

Onde pode funcionar

A mistura pode ajudar em azulejos cerâmicos, boxes de vidro e áreas com acúmulo de sabonete. Em torneiras e peças metálicas, a aplicação deve ser breve, seguida de enxágue e secagem, porque a exposição prolongada a ácidos pode afetar determinados acabamentos.

Em pedras naturais, o uso deve ser evitado. Mármore, calcário, travertino e outras pedras sensíveis podem perder brilho ou sofrer desgaste superficial quando entram em contato com vinagre, limão ou outros produtos ácidos. O indicado para esses materiais é utilizar um limpador neutro e apropriado.

Limpeza não é desinfecção

Para a manutenção comum da casa, remover sujeira com água, detergente e fricção costuma atender diversas superfícies. Quando houver necessidade real de desinfetar, especialmente após doenças, contato com fluidos corporais ou contaminação evidente, deve-se usar um produto apropriado e respeitar o tempo de contato indicado no rótulo.

As orientações sanitárias recomendam retirar primeiro a sujeira visível e somente depois aplicar o desinfetante, quando necessário. Produtos com hipoclorito podem ser usados com segurança quando empregados conforme as instruções, mas nunca devem ser misturados com vinagre, limão, amônia ou outros limpadores.

Mistura perigosa

Água sanitária não libera gás de cloro simplesmente por estar aberta durante o uso correto. O perigo surge principalmente quando o hipoclorito é combinado com substâncias ácidas, como vinagre e limão.

Essa reação pode formar gás cloro, capaz de irritar os olhos, o nariz, a garganta e os pulmões. Dependendo da concentração e do tempo de exposição, a inalação pode provocar uma intoxicação grave.

Por isso, o borrifador, a esponja e o balde usados na receita devem estar livres de qualquer resíduo de água sanitária. Também é importante manter o banheiro ventilado, utilizar luvas e evitar borrifar o produto próximo ao rosto.

Resultado sem exageros

Limão e vinagre podem ser úteis para devolver brilho e facilitar a retirada de sujeiras leves de azulejos e rejuntes. O resultado melhora quando a aplicação é seguida de esfregação suave, enxágue e secagem.