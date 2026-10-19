Linguiça toscana com aipim na airfryer: truque simples garante casquinha crocante e carne suculenta

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 19 de outubro de 2026 às 11:00
A combinação de linguiça toscana com aipim é uma receita prática e deliciosa para incrementar o almoço. Fazer tudo na airfryer corta muito o trabalho, já que o ar quente doura a pele da carne enquanto frita a aipim cozido, mantendo o meio bem cremoso.
Veja como fazer linguiça toscana com aipim na airfryer
O grande truque para a receita dar certo é não furar a linguiça, garantindo que ela fique molhadinha por dentro. A gordura que escorre aos poucos durante o tempo de gaveta ajuda a deixar os pedaços de aipim dourados e muito crocantes do lado de fora.
4 linguiça toscana
2 xícaras de aipim cozido cortado em pedaços médios
1 colher de sopa de manteiga ou azeite
Sal e cheiro-verde picadinho a gosto
Gotas de limão para finalizar
Veja se o aipim já está bem cozido, mas ainda firme. Escorra toda a água e misture com a manteiga e uma pitadinha de sal. Mantenha as linguiças inteiras, sem furar a pele com garfo ou faca.
Coloque as linguiças de um lado do cesto e ajeite os pedaços de aipim do outro, sem amontoar demais. Ligue a airfryer a 180°C por 20 minutos; abra na metade do tempo para virar as linguiças e mexer o aipim.
Suba para 200°C por mais 5 minutos para dourar bem, jogue cheiro-verde por cima e sirva com limão.