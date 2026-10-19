HORA DO RANGO

Linguiça toscana com aipim na airfryer: truque simples garante casquinha crocante e carne suculenta

Aprenda a fazer uma refeição cheia de sabor sem usar fogão

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 11:00

Linguiça toscana com aipim na airfryer Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

A combinação de linguiça toscana com aipim é uma receita prática e deliciosa para incrementar o almoço. Fazer tudo na airfryer corta muito o trabalho, já que o ar quente doura a pele da carne enquanto frita a aipim cozido, mantendo o meio bem cremoso.

Veja como fazer linguiça toscana com aipim na airfryer 1 de 8

O grande truque para a receita dar certo é não furar a linguiça, garantindo que ela fique molhadinha por dentro. A gordura que escorre aos poucos durante o tempo de gaveta ajuda a deixar os pedaços de aipim dourados e muito crocantes do lado de fora.

Ingredientes

4 linguiça toscana

2 xícaras de aipim cozido cortado em pedaços médios

1 colher de sopa de manteiga ou azeite

Sal e cheiro-verde picadinho a gosto

Gotas de limão para finalizar

Modo de preparo

Veja se o aipim já está bem cozido, mas ainda firme. Escorra toda a água e misture com a manteiga e uma pitadinha de sal. Mantenha as linguiças inteiras, sem furar a pele com garfo ou faca.

Coloque as linguiças de um lado do cesto e ajeite os pedaços de aipim do outro, sem amontoar demais. Ligue a airfryer a 180°C por 20 minutos; abra na metade do tempo para virar as linguiças e mexer o aipim.