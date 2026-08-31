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Lionel Richie é internado na UTI após passar mal durante show nos EUA

Cantor de 77 anos precisou de uma cadeira no palco durante a última música da apresentação; médicos investigam possível desidratação

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 17:27

Lionel Richie é internado na UTI após passar mal depois de show nos EUA
Lionel Richie é internado na UTI após passar mal depois de show nos EUA Crédito: Reprodução/Instagram

O que era para ser o encerramento de mais uma apresentação de Lionel Richie terminou com um susto. Aos 77 anos, o cantor precisou de atendimento médico depois de um show realizado em St. Louis, nos Estados Unidos, e acabou internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). As informações foram divulgadas pelo site TMZ.

O mal-estar chamou atenção ainda durante o espetáculo. Segundo pessoas que estavam na plateia, Lionel aparentava não estar bem nos minutos finais da apresentação. A situação fez com que a equipe levasse uma cadeira para o palco. Sentado, o artista conseguiu concluir o show ao cantar All Night Long, um de seus maiores sucessos.

Lionel Richie

Lionel Richie por Reprodução
Lionel Richie por Reprodução
Lionel Richie por Reprodução
Lionel Richie por Reprodução
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Lionel Richie por Reprodução

Depois da apresentação, Richie foi encaminhado a um hospital da cidade para passar por exames. A principal suspeita dos médicos é de que ele tenha sofrido uma desidratação, mas não foram divulgados detalhes sobre outros possíveis fatores relacionados ao quadro.

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A internação acontece depois de outro episódio semelhante envolvendo o cantor. Em junho, Lionel Richie também precisou ser levado a um hospital após passar mal durante um show em Saint Paul. Na ocasião, ele chegou a interromper a apresentação para dizer ao público que estava se sentindo “tonto” e “estranho”.

Apesar do novo susto, a previsão divulgada pelo TMZ é de que o cantor deixe o hospital nesta terça-feira (1º). Até o momento, não há informações oficiais sobre uma mudança na agenda de shows de Lionel Richie ou sobre seu estado de saúde além das informações divulgadas pela imprensa norte-americana.

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