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Lionel Richie recebe alta após internação e tranquiliza fãs sobre estado de saúde

Cantor de 77 anos passou por exames cardíacos após apresentar mal-estar durante show nos Estados Unidos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 20:17

Lionel Richie é internado na UTI após passar mal depois de show nos EUA
Lionel Richie é internado na UTI após passar mal depois de show nos EUA Crédito: Reprodução/Instagram

Lionel Richie, 77, já está em casa, em Los Angeles, após receber alta hospitalar. O cantor havia sido internado por precaução no início desta semana, depois de apresentar sinais de mal-estar durante um show em St. Louis, nos Estados Unidos, no último sábado (29).

Segundo informações da revista People, divulgadas nesta quarta-feira (2), o artista está “se sentindo ótimo”. Antes da alta, Richie passou pela UTI e realizou exames cardíacos, conforme informou o site TMZ.

O episódio aconteceu durante a apresentação da turnê Sing a Song All Night Long, que o cantor divide com a banda Earth, Wind & Fire. Durante a execução de All Night Long, música que encerrou o show no teatro The Muny, Richie chamou a atenção da equipe ao pedir uma cadeira para continuar a apresentação.

Lionel Richie

Lionel Richie por Reprodução
Lionel Richie por Reprodução
Lionel Richie por Reprodução
Lionel Richie por Reprodução
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Lionel Richie por Reprodução

O episódio não foi o primeiro sinal de indisposição apresentado pelo cantor durante a atual turnê. Em junho, na primeira apresentação da série de shows, Richie encerrou a performance antes do previsto após sentir tontura. Na ocasião, brincou com o público sobre nunca ter cantado Dancing on the Ceiling sentado.

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Em julho, o artista já havia recorrido às redes sociais para tranquilizar os fãs após receber mensagens preocupadas. “Obrigado por cada mensagem, cada palavra gentil e por todo o amor. Estou bem e sou grato por todos vocês”, escreveu.

Apesar da recente internação, Richie mantém, até o momento, a agenda de apresentações. O próximo show está previsto para 26 de setembro, em San Francisco. O cantor ainda não se pronunciou publicamente sobre a hospitalização.

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