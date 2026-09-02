Lionel Richie recebe alta após internação e tranquiliza fãs sobre estado de saúde

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Heider Sacramento
Publicado em 2 de setembro de 2026 às 20:17
Lionel Richie, 77, já está em casa, em Los Angeles, após receber alta hospitalar. O cantor havia sido internado por precaução no início desta semana, depois de apresentar sinais de mal-estar durante um show em St. Louis, nos Estados Unidos, no último sábado (29).
Segundo informações da revista People, divulgadas nesta quarta-feira (2), o artista está “se sentindo ótimo”. Antes da alta, Richie passou pela UTI e realizou exames cardíacos, conforme informou o site TMZ.
O episódio aconteceu durante a apresentação da turnê Sing a Song All Night Long, que o cantor divide com a banda Earth, Wind & Fire. Durante a execução de All Night Long, música que encerrou o show no teatro The Muny, Richie chamou a atenção da equipe ao pedir uma cadeira para continuar a apresentação.
Lionel Richie
O episódio não foi o primeiro sinal de indisposição apresentado pelo cantor durante a atual turnê. Em junho, na primeira apresentação da série de shows, Richie encerrou a performance antes do previsto após sentir tontura. Na ocasião, brincou com o público sobre nunca ter cantado Dancing on the Ceiling sentado.
Em julho, o artista já havia recorrido às redes sociais para tranquilizar os fãs após receber mensagens preocupadas. “Obrigado por cada mensagem, cada palavra gentil e por todo o amor. Estou bem e sou grato por todos vocês”, escreveu.
Apesar da recente internação, Richie mantém, até o momento, a agenda de apresentações. O próximo show está previsto para 26 de setembro, em San Francisco. O cantor ainda não se pronunciou publicamente sobre a hospitalização.