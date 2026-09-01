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Lionel Richie segue internado em UTI após passar mal durante show nos EUA

Cantor está em hospital de St. Louis para realizar exames relacionados ao coração e deve receber alta nesta quarta-feira (2)

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 21:37

Lionel Richie tranquilizou os fãs após passar mal em um show e garantiu que já está recuperado para seguir com a turnê
Lionel Richie segue internado após passar mal durante show nos EUA Crédito: Reprodução

Lionel Richie continua internado em uma unidade de terapia intensiva em St. Louis, nos Estados Unidos, após procurar atendimento médico depois de um show no último sábado (29). Segundo o TMZ, o cantor passa por exames para investigar possíveis problemas cardíacos.

De acordo com fontes ouvidas pelo site norte-americano, Lionel deve deixar o hospital nesta quarta-feira (2). Inicialmente, a equipe médica também avaliava a possibilidade de uma desidratação leve.

O cantor decidiu procurar atendimento após a apresentação no The Muny. Durante o show, ele teria demonstrado dificuldades para continuar em pé na reta final da noite.

Lionel Richie

Lionel Richie por Reprodução
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Lionel Richie por Reprodução

Segundo relatos de pessoas que estavam na apresentação, Lionel pediu que sua equipe levasse uma cadeira ao palco para que pudesse se sentar enquanto cantava “All Night Long”, última música do show.

O episódio chamou atenção porque não é a primeira vez que o artista enfrenta um problema de saúde durante a atual turnê.

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Em junho, na noite de estreia da série de apresentações, Lionel passou mal durante um show em St. Paul, no estado de Minnesota. Na ocasião, ele relatou ao público que estava se sentindo tonto e estranho antes de interromper a apresentação.

O cantor precisou ser levado de ambulância para um hospital. Por causa do episódio, uma apresentação que faria em Chicago acabou sendo adiada.

Apesar do novo susto, Lionel tem alguns dias de intervalo na agenda. O próximo show está previsto apenas para 26 de setembro, em San Francisco.

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