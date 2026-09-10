REALITY

Lista de participantes de A Fazenda 18 vaza; veja

Reality começa na próxima semana

Felipe Sena

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 21:43

Adriane Galisteu é apresentadora de A Fazenda Crédito: Divulgação | Record

A Fazenda 18 estreia na próxima segunda-feira (14), na Record, com várias mudanças no reality. Um deles é que essa temporada começa com dois nomes descartados, assim o programa seguirá com um número menor na disputa pelo prêmio milionário.

Com a estreia prevista para a próxima semana, vazou uma suposta lista do elenco. O levantamento foi feito pelo perfil Rede Peão e divulgado pela conta Central Reality, reunindo nomes que vinham sendo especulados por diferentes veículos.

A Fazenda 1 de 8

Confira nomes que ganharam forças nas últimas semanas:

- Apresentadora Maíra Charken;

- Cantor Jottapê;

- Cantor Jonatas Faro;

- ex-BBB Sol Vegas;

- Renan Oliveira;

- Stephanie Gomes, filha de Solange Gomes;

- Carnavalesco Carlinhos Salgueiro;

- Influenciadora Apoline;

- Jornalista Fabíola Gadelha;

- Atriz Rosanne Mulholland;

- Cantora Stefhany Abosluta

- Ex-BBB Hadbala;

- Ator Daniel Erthal;

- Marcos Mastronnell, conhecido por sua participação na Casa dos Artistas;

- Influenciadora Lorena Maria;

- Influenciador Gui Leonel

Mudanças na temporada