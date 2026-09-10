Lista de participantes de A Fazenda 18 vaza; veja

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Felipe Sena
Publicado em 10 de setembro de 2026 às 21:43
A Fazenda 18 estreia na próxima segunda-feira (14), na Record, com várias mudanças no reality. Um deles é que essa temporada começa com dois nomes descartados, assim o programa seguirá com um número menor na disputa pelo prêmio milionário.
Com a estreia prevista para a próxima semana, vazou uma suposta lista do elenco. O levantamento foi feito pelo perfil Rede Peão e divulgado pela conta Central Reality, reunindo nomes que vinham sendo especulados por diferentes veículos.
A Fazenda
Confira nomes que ganharam forças nas últimas semanas:
- Apresentadora Maíra Charken;
- Cantor Jottapê;
- Cantor Jonatas Faro;
- ex-BBB Sol Vegas;
- Renan Oliveira;
- Stephanie Gomes, filha de Solange Gomes;
- Carnavalesco Carlinhos Salgueiro;
- Influenciadora Apoline;
- Jornalista Fabíola Gadelha;
- Atriz Rosanne Mulholland;
- Cantora Stefhany Abosluta
- Ex-BBB Hadbala;
- Ator Daniel Erthal;
- Marcos Mastronnell, conhecido por sua participação na Casa dos Artistas;
- Influenciadora Lorena Maria;
- Influenciador Gui Leonel
A produção do reality decidiu cancelar o Paiol e também não terá a figura do Infiltrado. No lugar, uma atividade inédita foi preparada para movimentar o confinamento na primeira semana. A sede do reality também passará por reformas para comportar novas provas e um volume maior de transmissões ao vivo.