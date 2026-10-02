LUTO

Lito Sousa construiu empresa que faturou R$ 20 milhões antes de morrer aos 59 anos

Ao lado da esposa, Mila Seidl, influenciador transformou o canal Aviões e Músicas em um negócio milionário e projetava faturar R$ 25 milhões em 2026

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 18:10

Lito Sousa enfrentou uma rápida piora da doença de Creutzfeldt-Jakob nos últimos dias de vida Crédito: Reprodução

A trajetória de Lito Sousa na aviação foi além da produção de conteúdo. Antes de morrer, aos 59 anos, o piloto e influenciador havia transformado o projeto Aviões e Músicas em um negócio milionário ao lado da esposa, Mila Seidl.

Segundo informações da revista Exame, a empresa alcançou R$ 20 milhões de faturamento em 12 meses, considerando o período encerrado em junho de 2026. O grupo foi criado a partir da atuação de Lito na internet e passou a reunir cursos, treinamentos, palestras e consultorias relacionadas ao setor aéreo.

Lito Sousa 1 de 7

Antes da fama nas redes sociais, Lito trabalhou como mecânico de aeronaves em empresas como Varig, Transbrasil e United Airlines. A experiência profissional foi incorporada aos conteúdos publicados no canal, que ganhou espaço entre interessados em aviação e passageiros com medo de voar.

Em 2021, ele obteve a licença de piloto, ampliando sua atuação no segmento. A partir daí, Lito e Mila também desenvolveram a Lito Academy, com programas de formação e capacitação. O negócio tinha como meta alcançar R$ 25 milhões de faturamento bruto em 2026.

Os números da empresa, porém, não significam que esse seja o patrimônio pessoal deixado pelo influenciador. O faturamento corresponde à receita do negócio e não ao valor disponível aos proprietários, já que há despesas, impostos, investimentos e outros custos envolvidos na operação.

Após a morte de Lito, na última quinta-feira (1º), em decorrência da doença de Creutzfeldt-Jakob, também surgiram especulações sobre a situação financeira da família. Mila negou que tivesse planejado campanhas ou rifas para custear o tratamento do marido e afirmou, segundo o Hugo Gloss, que a família tinha condições de arcar com as despesas.