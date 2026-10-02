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Lito Sousa construiu empresa que faturou R$ 20 milhões antes de morrer aos 59 anos

Ao lado da esposa, Mila Seidl, influenciador transformou o canal Aviões e Músicas em um negócio milionário e projetava faturar R$ 25 milhões em 2026

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 18:10

Lito Sousa enfrentou uma rápida piora da doença de Creutzfeldt-Jakob nos últimos dias de vida
Lito Sousa enfrentou uma rápida piora da doença de Creutzfeldt-Jakob nos últimos dias de vida Crédito: Reprodução

A trajetória de Lito Sousa na aviação foi além da produção de conteúdo. Antes de morrer, aos 59 anos, o piloto e influenciador havia transformado o projeto Aviões e Músicas em um negócio milionário ao lado da esposa, Mila Seidl.

Segundo informações da revista Exame, a empresa alcançou R$ 20 milhões de faturamento em 12 meses, considerando o período encerrado em junho de 2026. O grupo foi criado a partir da atuação de Lito na internet e passou a reunir cursos, treinamentos, palestras e consultorias relacionadas ao setor aéreo.

Lito Sousa

Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
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Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução

Antes da fama nas redes sociais, Lito trabalhou como mecânico de aeronaves em empresas como Varig, Transbrasil e United Airlines. A experiência profissional foi incorporada aos conteúdos publicados no canal, que ganhou espaço entre interessados em aviação e passageiros com medo de voar.

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Em 2021, ele obteve a licença de piloto, ampliando sua atuação no segmento. A partir daí, Lito e Mila também desenvolveram a Lito Academy, com programas de formação e capacitação. O negócio tinha como meta alcançar R$ 25 milhões de faturamento bruto em 2026.

Os números da empresa, porém, não significam que esse seja o patrimônio pessoal deixado pelo influenciador. O faturamento corresponde à receita do negócio e não ao valor disponível aos proprietários, já que há despesas, impostos, investimentos e outros custos envolvidos na operação.

Após a morte de Lito, na última quinta-feira (1º), em decorrência da doença de Creutzfeldt-Jakob, também surgiram especulações sobre a situação financeira da família. Mila negou que tivesse planejado campanhas ou rifas para custear o tratamento do marido e afirmou, segundo o Hugo Gloss, que a família tinha condições de arcar com as despesas.

Até o momento, não há informação pública confirmando o valor do patrimônio pessoal de Lito Sousa ou de Mila Seidl.

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