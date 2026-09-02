Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lito Sousa deixa hospital e passa a receber cuidados em casa

Influenciador de 59 anos teve a residência adaptada com equipamentos médicos após diagnóstico de doença rara

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 23:54

Farmacêutica responsável pelo medicamento experimental respondeu à família de Lito Sousa
Lito Sousa deixa hospital e passa a receber cuidados 24 horas em casa durante tratamento de doença rara Crédito: Reprodução

Lito Sousa, de 59 anos, deixou o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e iniciou uma nova etapa do tratamento contra a doença de Creutzfeldt-Jakob. O influenciador voltou para casa na terça-feira (1º), mas a saída do hospital exigiu uma preparação especial da família.

A residência precisou ser adaptada para receber uma estrutura de home care, com equipamentos médicos e profissionais de saúde disponíveis durante todo o dia. Segundo Mila Seidl, esposa de Lito, quatro enfermeiros se revezam em turnos para garantir a assistência necessária. “A gente tem dois enfermeiros a cada turno, então, por dia, são quatro enfermeiros que têm para dar todo o suporte para a gente”, contou ela à Splash.

Parte dos equipamentos foi disponibilizada pelo plano de saúde, enquanto outros foram providenciados pela própria família. Como o imóvel tem dois andares e algumas limitações de acessibilidade, novas adaptações ainda deverão ser feitas.

Estrutura preparada para o home care de Lito Sousa

Estrutura preparada para o home care de Lito Sousa por Reprodução
Estrutura preparada para o home care de Lito Sousa por Reprodução
Estrutura preparada para o home care de Lito Sousa por Reprodução
Estrutura preparada para o home care de Lito Sousa por Reprodução
Estrutura preparada para o home care de Lito Sousa por Reprodução
Estrutura preparada para o home care de Lito Sousa por Reprodução
Estrutura preparada para o home care de Lito Sousa por Reprodução
Estrutura preparada para o home care de Lito Sousa por Reprodução
Estrutura preparada para o home care de Lito Sousa por Reprodução
Estrutura preparada para o home care de Lito Sousa por Reprodução
Estrutura preparada para o home care de Lito Sousa por Reprodução
Lito Sousa por Reprodução
1 de 12
Estrutura preparada para o home care de Lito Sousa por Reprodução

Medo e alívio na nova rotina

A volta para casa trouxe alívio para os familiares, mas também aumentou a responsabilidade com os cuidados. Mila contou que a família se preparou inclusive para lidar com possíveis situações de emergência. “É claro que tem o conforto de casa, mas tem aquele receio, o medo de ‘ah, será que eu vou dar conta? Será que vai dar certo?’”, relatou.

Leia mais

Robyssão se inspira em visita a Auschwitz e lança música sobre experiência na Polônia

Mavie participa de ação solidária com Bruna Biancardi e entrega lanches nas ruas de Santos

Cariúcha dispara contra Mara Maravilha e defende Xuxa: 'Seu gogó tá lotando uma pracinha?'

Ex-BBB Natália Deodato volta a atender como manicure e mostra rotina longe dos holofotes

Simone Mendes faz procedimento no nariz e mostra recuperação: 'Que susto!'

Antes de deixar o hospital, Lito também agradeceu aos profissionais que o acompanharam durante a internação. “Me senti muito amado, me senti parte desse país como nunca antes”, afirmou.

A doença de Creutzfeldt-Jakob é rara e pode provocar alterações neurológicas que comprometem funções motoras e cognitivas. De acordo com Mila, Lito permanece consciente, mas perdeu movimentos nas últimas semanas.

Diagnóstico veio após tratamento de câncer

Antes da descoberta da doença neurológica, Lito havia sido diagnosticado com câncer de próstata durante exames de rotina. Ele passou por uma prostatectomia após a identificação de um carcinoma considerado de risco intermediário-baixo.

Agora, a família concentra os esforços na adaptação da casa e na manutenção dos cuidados especializados. A estrutura montada permite que Lito permaneça próximo dos familiares enquanto recebe assistência contínua durante o tratamento.

Leia mais

Imagem - Ex-atriz da Disney, Carla Jeffery morre aos 33 anos

Ex-atriz da Disney, Carla Jeffery morre aos 33 anos

Imagem - Trailer de Harry Potter mostra cenas inéditas em Hogwarts; assista

Trailer de Harry Potter mostra cenas inéditas em Hogwarts; assista

Imagem - Maíra Charken e Jottapê estão confirmados em A Fazenda 18, diz portal

Maíra Charken e Jottapê estão confirmados em A Fazenda 18, diz portal

Mais recentes

Imagem - Simone Mendes faz procedimento no nariz e mostra recuperação: 'Que susto!'

Simone Mendes faz procedimento no nariz e mostra recuperação: 'Que susto!'
Imagem - Setembro chega com mudanças importantes para os 12 signos do horóscopo chinês, com amor, limites e novas conexões em destaque

Setembro chega com mudanças importantes para os 12 signos do horóscopo chinês, com amor, limites e novas conexões em destaque
Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'O homem sábio não se aflige pelas coisas que não tem, mas se alegra com as que tem' - a reflexão de Epicteto que ajuda a valorizar o presente

Frase do dia do Estoicismo: 'O homem sábio não se aflige pelas coisas que não tem, mas se alegra com as que tem' - a reflexão de Epicteto que ajuda a valorizar o presente