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Lito Sousa deixa hospital e passa a receber cuidados em casa

Influenciador de 59 anos teve a residência adaptada com equipamentos médicos após diagnóstico de doença rara

Heider Sacramento

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 23:54

Lito Sousa deixa hospital e passa a receber cuidados 24 horas em casa durante tratamento de doença rara Crédito: Reprodução

Lito Sousa, de 59 anos, deixou o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e iniciou uma nova etapa do tratamento contra a doença de Creutzfeldt-Jakob. O influenciador voltou para casa na terça-feira (1º), mas a saída do hospital exigiu uma preparação especial da família.

A residência precisou ser adaptada para receber uma estrutura de home care, com equipamentos médicos e profissionais de saúde disponíveis durante todo o dia. Segundo Mila Seidl, esposa de Lito, quatro enfermeiros se revezam em turnos para garantir a assistência necessária. “A gente tem dois enfermeiros a cada turno, então, por dia, são quatro enfermeiros que têm para dar todo o suporte para a gente”, contou ela à Splash.

Parte dos equipamentos foi disponibilizada pelo plano de saúde, enquanto outros foram providenciados pela própria família. Como o imóvel tem dois andares e algumas limitações de acessibilidade, novas adaptações ainda deverão ser feitas.

Estrutura preparada para o home care de Lito Sousa 1 de 12

Medo e alívio na nova rotina

A volta para casa trouxe alívio para os familiares, mas também aumentou a responsabilidade com os cuidados. Mila contou que a família se preparou inclusive para lidar com possíveis situações de emergência. “É claro que tem o conforto de casa, mas tem aquele receio, o medo de ‘ah, será que eu vou dar conta? Será que vai dar certo?’”, relatou.

Antes de deixar o hospital, Lito também agradeceu aos profissionais que o acompanharam durante a internação. “Me senti muito amado, me senti parte desse país como nunca antes”, afirmou.

A doença de Creutzfeldt-Jakob é rara e pode provocar alterações neurológicas que comprometem funções motoras e cognitivas. De acordo com Mila, Lito permanece consciente, mas perdeu movimentos nas últimas semanas.

Diagnóstico veio após tratamento de câncer

Antes da descoberta da doença neurológica, Lito havia sido diagnosticado com câncer de próstata durante exames de rotina. Ele passou por uma prostatectomia após a identificação de um carcinoma considerado de risco intermediário-baixo.