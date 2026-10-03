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Lito Sousa deixou fortuna de quanto? Saiba o que se sabe sobre patrimônio do influenciador

Influenciador comandava empresa com a esposa, Mila Seidl, que faturou R$ 20 milhões em 12 meses; patrimônio pessoal do casal nunca foi divulgado

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 07:47

Lito Sousa recebeu gesto de carinho de Aeroporto
Lito Sousa morreu aos 59 anos, e o valor de sua fortuna pessoal nunca foi divulgado Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Lito Sousa morreu aos 59 anos, mas o tamanho de sua fortuna pessoal permanece desconhecido. O que existe publicamente são informações sobre o desempenho financeiro da empresa que ele mantinha com a esposa, Mila Seidl.

O casal transformou o canal Aviões e Músicas, que reúne mais de 4 milhões de inscritos no YouTube, em um negócio voltado ao mercado de aviação. O grupo passou a oferecer cursos, treinamentos, produção de conteúdo e programas para pessoas que têm medo de voar.

Segundo informações da revista Exame, o Lito Group faturou R$ 20 milhões nos 12 meses encerrados em junho de 2026. A empresa ainda tinha como projeção alcançar R$ 25 milhões de faturamento bruto ao longo do ano.

Lito Sousa

Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
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Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução

Esse valor, no entanto, não representa a fortuna de Lito. Faturamento é a receita gerada pela empresa e não corresponde ao patrimônio pessoal de seus proprietários. Para chegar ao lucro e, posteriormente, ao patrimônio dos sócios, é necessário considerar despesas operacionais, impostos, investimentos e outros custos.

A situação financeira da família chegou a ser alvo de especulações durante o tratamento de Lito contra a doença de Creutzfeldt-Jakob. Campanhas de arrecadação não oficiais chegaram a circular nas redes sociais, mas Mila negou que tivesse necessidade de organizar uma vaquinha para custear as despesas médicas.

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Segundo o Hugo Gloss, a empresária afirmou que a família tinha condições financeiras para arcar com o tratamento e também rebateu especulações sobre o patrimônio do casal.

Até o momento, portanto, não há uma estimativa pública confiável sobre a fortuna pessoal deixada por Lito Sousa. O valor de R$ 20 milhões divulgado sobre o grupo empresarial não deve ser confundido com uma herança ou patrimônio individual.

Após a morte do marido, Mila segue à frente dos negócios construídos pelo casal.

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