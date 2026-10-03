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Lito Sousa deixou fortuna de quanto? Saiba o que se sabe sobre patrimônio do influenciador

Influenciador comandava empresa com a esposa, Mila Seidl, que faturou R$ 20 milhões em 12 meses; patrimônio pessoal do casal nunca foi divulgado

Heider Sacramento

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 07:47

Lito Sousa morreu aos 59 anos, e o valor de sua fortuna pessoal nunca foi divulgado Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Lito Sousa morreu aos 59 anos, mas o tamanho de sua fortuna pessoal permanece desconhecido. O que existe publicamente são informações sobre o desempenho financeiro da empresa que ele mantinha com a esposa, Mila Seidl.

O casal transformou o canal Aviões e Músicas, que reúne mais de 4 milhões de inscritos no YouTube, em um negócio voltado ao mercado de aviação. O grupo passou a oferecer cursos, treinamentos, produção de conteúdo e programas para pessoas que têm medo de voar.

Segundo informações da revista Exame, o Lito Group faturou R$ 20 milhões nos 12 meses encerrados em junho de 2026. A empresa ainda tinha como projeção alcançar R$ 25 milhões de faturamento bruto ao longo do ano.

Lito Sousa 1 de 7

Esse valor, no entanto, não representa a fortuna de Lito. Faturamento é a receita gerada pela empresa e não corresponde ao patrimônio pessoal de seus proprietários. Para chegar ao lucro e, posteriormente, ao patrimônio dos sócios, é necessário considerar despesas operacionais, impostos, investimentos e outros custos.

A situação financeira da família chegou a ser alvo de especulações durante o tratamento de Lito contra a doença de Creutzfeldt-Jakob. Campanhas de arrecadação não oficiais chegaram a circular nas redes sociais, mas Mila negou que tivesse necessidade de organizar uma vaquinha para custear as despesas médicas.

Segundo o Hugo Gloss, a empresária afirmou que a família tinha condições financeiras para arcar com o tratamento e também rebateu especulações sobre o patrimônio do casal.

Até o momento, portanto, não há uma estimativa pública confiável sobre a fortuna pessoal deixada por Lito Sousa. O valor de R$ 20 milhões divulgado sobre o grupo empresarial não deve ser confundido com uma herança ou patrimônio individual.