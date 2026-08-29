TRATAMENTO

Lito Sousa, do Aviões e Música, fala pela 1ª vez do tratamento para doença rara em entrevista para a TV

O influenciador falou sobre a doença de Creutzfeldt-Jakob diretamente do hospital onde está internado. Ele é um dos destaques do próximo Domingo Espetacular

WIadmir Pinheiro

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 13:32

Farmacêutica responsável pelo medicamento experimental respondeu à família de Lito Sousa Crédito: Reprodução

O especialista em aviação Lito Sousa dará seu primeiro depoimento a uma emissora de TV após ser diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob. A entrevista será exibida no próximo Domingo Espetacular, neste domingo (30), em uma reportagem especial assinada por Luiz Fara Monteiro.

Do hospital, onde está internado, Lito falou sobre as mudanças provocadas pela doença rara e destacou a importância da esposa, Mila Seidl, durante o período de tratamento e na tentativa de encontrar alternativas em pesquisas fora do país. "Ela tem me ajudado de todas as maneiras, com todos os contatos que ela consegue. Tem feito vídeos e abalado a internet", afirmou.

Lito Sousa foi diagnosticado com doença rara e sem cura 1 de 11

Mila também participou da reportagem e relatou os esforços da família para lidar com a evolução acelerada do quadro. "É uma doença rara, com um quadro clínico raro, com um homem raro. E a gente vai ter um desfecho raro", declarou.

Apesar da gravidade da doença, Lito afirmou que continua esperançoso com a possibilidade de ter acesso a um medicamento experimental desenvolvido por uma farmacêutica dos Estados Unidos. Segundo ele, uma nova etapa de testes pode ser aberta nos próximos meses.