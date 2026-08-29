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Lito Sousa fala sobre tratamento de doença rara e mantém esperança: ‘A gente vai fazer história’

Internado há cerca de 20 dias, piloto e influenciador agradeceu a mobilização que tem recebido e afirmou acreditar que conseguirá controlar a Doença de Creutzfeldt-Jakob

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 22:30

Lito Sousa comemora que o canal no Youtube chegou aos 4 milhões
Lito Sousa comemora que o canal no Youtube chegou aos 4 milhões Crédito: Reprodução/Instagram

Lito Sousa, piloto e influenciador conhecido pelo canal “Aviões e Músicas”, compartilhou uma nova atualização sobre seu estado de saúde neste sábado (29). Internado após ser diagnosticado com a Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), ele demonstrou confiança no tratamento e agradeceu a corrente de apoio que se formou desde que o diagnóstico foi divulgado.

Em um vídeo de mais de 16 minutos gravado no hospital, Lito afirmou que mantém uma postura positiva diante da doença e disse acreditar que poderá fazer história. “Vou ser o primeiro a controlar essa doença no mundo”, declarou.

Lito Sousa foi diagnosticado com doença rara e sem cura

Lito Sousa, conhecido pelo canal Aviões e Músicas por Reprodução|Redes sociais
Esposa de Lito Sousa revela que ele foi diagnosticado com doença rara e sem cura por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa, conhecido pelo canal Aviões e Músicas por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
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Lito Sousa, conhecido pelo canal Aviões e Músicas por Reprodução|Redes sociais

O influenciador também falou sobre a esposa, Mila Seidl, que permanece ao seu lado durante a internação. Segundo Lito, já são cerca de 20 dias no hospital. “Não é fácil ficar 20 dias dentro de um hospital. E ela tá aqui comigo desde o início. Eu costumo falar que ela não larga o osso de jeito nenhum”, brincou.

Lito Sousa agradece mobilização

Durante o vídeo, Lito destacou o apoio recebido nas redes sociais e as homenagens feitas por empresas e instituições. Companhias aéreas, a Embraer e o Palmeiras, clube pelo qual ele torce, estão entre os que demonstraram apoio ao influenciador.

“Com a força de vocês, a gente tem aberto portas que eu jamais imaginei que seriam possíveis de serem abertas”, afirmou.

Lito também disse acreditar que a mobilização em torno de seu caso pode contribuir para o caminho que está percorrendo durante o tratamento.

“Eu tava falando pra minha esposa, a gente vai fazer história. Eu tenho que ter paciência, mas em breve eu tenho certeza que a gente vai presenciar um milagre (...) Os milagres acontecem através das pessoas, da movimentação que eu vi do Brasil inteiro fazendo as coisas acontecerem”, disse.

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O que é a doença de Lito Sousa?

Lito Sousa foi diagnosticado com a Doença de Creutzfeldt-Jakob, além de câncer de próstata. Segundo informações do Ministério da Saúde reproduzidas pela publicação, a DCJ é uma doença priônica humana rara, neurodegenerativa e progressiva.

A condição está relacionada aos príons, proteínas anormais que podem provocar alterações progressivas no tecido cerebral. A doença é considerada fatal e tem diagnóstico complexo.

Mesmo diante do quadro, Lito tem usado as redes sociais para compartilhar sua rotina e demonstrar confiança durante a internação.

Influenciador faz pedido aos seguidores

Ao final da gravação, Lito pediu que os seguidores continuem assistindo e compartilhando o conteúdo do “Aviões e Músicas”. O canal reúne mais de 3 mil vídeos e, segundo ele, a audiência é importante para que sua equipe continue trabalhando durante o período em que está afastado.

“Quero que vocês continuem assistindo e compartilhando os vídeos do canal. Eu tenho mais de 3.000 vídeos publicados no canal. E se vocês compartilharem, der aquele super joinha e as pessoas realmente compartilharem e ajudarem a gente a manter esses vídeos vivos, ele ajuda a manter a minha equipe trabalhando enquanto eu tô aqui”, explicou.

Lito também sugeriu que quem puder se torne membro do canal durante sua internação. “Parece que é como se eu tivesse de dispensa médica no trabalho. Só durante esse tempinho”, completou.

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