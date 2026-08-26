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Lito Sousa grava vídeo enquanto ainda preserva os sentidos após diagnóstico raro

Influenciador contou que decidiu deixar o registro após perceber a evolução dos sintomas neurológicos

Heider Sacramento

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 14:57

Lito Sousa registrou um desabafo após diagnóstico de doença rara Crédito: Reprodução/YouTube

Lito Sousa decidiu transformar um dos momentos mais delicados de sua vida em um registro para os seguidores. Diagnosticado com Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), o influenciador gravou um vídeo ao lado da esposa, Mila Seidl, para falar sobre a situação enquanto ainda se sentia capaz de preservar suas funções cognitivas.

No relato, Lito contou que os primeiros sinais envolveram dificuldades motoras. A suspeita inicial dos médicos era de uma encefalite, com possibilidade de origem autoimune. A confirmação da DCJ veio posteriormente, após a identificação de um marcador específico.

A doença é rara, provoca deterioração neurológica e costuma evoluir rapidamente. Atualmente, não há tratamento eficaz estabelecido.

Lito Sousa 1 de 7

Mesmo abalado, Lito evitou tratar o diagnóstico como o fim da história. Ele afirmou que pretende continuar acreditando em uma possibilidade de recuperação e citou a ciência e a fé como pilares neste momento.

A esposa também revelou que o vídeo demorou a ser publicado porque registra a dor da família no dia em que receberam a notícia.