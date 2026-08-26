Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lito Sousa grava vídeo enquanto ainda preserva os sentidos após diagnóstico raro

Influenciador contou que decidiu deixar o registro após perceber a evolução dos sintomas neurológicos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 14:57

Lito Sousa registrou um desabafo após diagnóstico de doença rara
Lito Sousa registrou um desabafo após diagnóstico de doença rara Crédito: Reprodução/YouTube

Lito Sousa decidiu transformar um dos momentos mais delicados de sua vida em um registro para os seguidores. Diagnosticado com Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), o influenciador gravou um vídeo ao lado da esposa, Mila Seidl, para falar sobre a situação enquanto ainda se sentia capaz de preservar suas funções cognitivas.

No relato, Lito contou que os primeiros sinais envolveram dificuldades motoras. A suspeita inicial dos médicos era de uma encefalite, com possibilidade de origem autoimune. A confirmação da DCJ veio posteriormente, após a identificação de um marcador específico.

A doença é rara, provoca deterioração neurológica e costuma evoluir rapidamente. Atualmente, não há tratamento eficaz estabelecido.

Lito Sousa

Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
1 de 7
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução

Mesmo abalado, Lito evitou tratar o diagnóstico como o fim da história. Ele afirmou que pretende continuar acreditando em uma possibilidade de recuperação e citou a ciência e a fé como pilares neste momento.

Leia mais 

Como funciona e quanto custa o internato escolhido por Adriane Galisteu para o filho na Suíça

'Quem Ama Cuida': Adriana descobre vício de Ulisses e usa dívidas do empresário em sua vingança nesta quarta (26)

Estrelas da Casa estreia com Anitta como conselheira e disputa dividida entre Pop e Pagode

Receita de bacalhau que Ivete Sangalo aprendeu com a mãe leva batata, ovo e muito azeite

Onda de boas notícias: 3 signos podem viver uma virada inesperada nesta quarta (26)

A esposa também revelou que o vídeo demorou a ser publicado porque registra a dor da família no dia em que receberam a notícia.

Agora, os dois tentam encontrar alternativas experimentais para o tratamento. O Ministério da Saúde informou que também entrou em contato com pesquisadores americanos para avaliar possibilidades de participação em estudos.

Leia mais

Imagem - Além do Tempo: Pedro tenta repetir tragédia da primeira fase ao tentar matar Lívia e Felipe, mas desfecho é diferente

Além do Tempo: Pedro tenta repetir tragédia da primeira fase ao tentar matar Lívia e Felipe, mas desfecho é diferente

Imagem - Maisa aparece em cena de O Diabo Veste Prada 2 e surpreende seguidores

Maisa aparece em cena de O Diabo Veste Prada 2 e surpreende seguidores

Imagem - Quem é Robert Astro, cantor baiano que sofreu acidente grave em Serrinha

Quem é Robert Astro, cantor baiano que sofreu acidente grave em Serrinha

Mais recentes

Imagem - Lagum fará abertura dos três shows do Maroon 5 no Brasil

Lagum fará abertura dos três shows do Maroon 5 no Brasil
Imagem - Juliano Floss curte viagem para Goiás acompanhado após término com Marina Sena

Juliano Floss curte viagem para Goiás acompanhado após término com Marina Sena
Imagem - Órfão na adolescência, Alexandre Nero revela que virou artista por necessidade: 'Precisava trabalhar'

Órfão na adolescência, Alexandre Nero revela que virou artista por necessidade: 'Precisava trabalhar'