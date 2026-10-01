LUTO

Lito Sousa morreu de quê?

Youtuber e especialista em aviação morreu aos 59 anos em decorrência de doença rara

Felipe Sena

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 18:47

Lito Sousa Crédito: Reprodução | YouTube

Morreu nesta quinta-feira (1ª), influenciador especialista em aviação Lito Sousa, aos 59 anos. A morte foi confirmada pela esposa do apresentador e criador do canal Aviões e Músicas, Mila Seidl, em uma publicação conjunta nas redes sociais.

Lito enfrentava a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), condição neurodegenerativa rara e progressiva. A doença causa deterioração rápida das funções cerebrais e motoras.

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A DCJ é causada pelo acúmulo de uma proteína anormal no cérebro chamada príon. O príon defeituoso faz com que proteínas saudáveis também mudem de forma, destruindo os neurônios em reação em cadeia.