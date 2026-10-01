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Lito Sousa morreu de quê?

Youtuber e especialista em aviação morreu aos 59 anos em decorrência de doença rara

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 18:47

Lito Sousa
Lito Sousa Crédito: Reprodução | YouTube

Morreu nesta quinta-feira (1ª), influenciador especialista em aviação Lito Sousa, aos 59 anos. A morte foi confirmada pela esposa do apresentador e criador do canal Aviões e Músicas, Mila Seidl, em uma publicação conjunta nas redes sociais.

Lito enfrentava a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), condição neurodegenerativa rara e progressiva. A doença causa deterioração rápida das funções cerebrais e motoras.

Lito Sousa

Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
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Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução

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A DCJ é causada pelo acúmulo de uma proteína anormal no cérebro chamada príon. O príon defeituoso faz com que proteínas saudáveis também mudem de forma, destruindo os neurônios em reação em cadeia.

A origem da doença pode ser esporádica (mais comum, sem causa aparente). hereditária (genética) ou adquirida (como a variantes ligada a carne contaminada, conhecida como ‘doença da vaca louca’).

Tags:

Lito Sousa

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