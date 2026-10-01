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Felipe Sena
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 18:47
Morreu nesta quinta-feira (1ª), influenciador especialista em aviação Lito Sousa, aos 59 anos. A morte foi confirmada pela esposa do apresentador e criador do canal Aviões e Músicas, Mila Seidl, em uma publicação conjunta nas redes sociais.
Lito enfrentava a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), condição neurodegenerativa rara e progressiva. A doença causa deterioração rápida das funções cerebrais e motoras.
Lito Sousa
A DCJ é causada pelo acúmulo de uma proteína anormal no cérebro chamada príon. O príon defeituoso faz com que proteínas saudáveis também mudem de forma, destruindo os neurônios em reação em cadeia.
A origem da doença pode ser esporádica (mais comum, sem causa aparente). hereditária (genética) ou adquirida (como a variantes ligada a carne contaminada, conhecida como ‘doença da vaca louca’).