LUTO NA AVIAÇÃO

Lito Sousa se emocionou ao pensar no futuro do filho de 7 anos antes de morrer

Especialista em aviação falou sobre a dificuldade de se despedir da família e o desejo de acompanhar o crescimento de Malone, de 7 anos

Heider Sacramento

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 18:56

Lito Sousa se emocionou ao falar sobre o desejo de acompanhar o crescimento do filho Malone, de 7 anos Crédito: Reprodução

A possibilidade de não acompanhar a infância do filho Malone, de 7 anos, foi um dos momentos que mais emocionaram Lito Sousa nas semanas que antecederam sua morte. O apresentador e especialista em aviação, que morreu nesta quinta-feira (1º), aos 59 anos, chegou a gravar um vídeo em que refletia sobre a relação com o menino e sobre tudo o que ainda gostaria de viver ao lado dele.

Diagnosticado com doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), Lito enfrentava uma evolução rápida da enfermidade. Mesmo diante da perspectiva da morte, ele relatou que não era a própria partida que mais o angustiava. O pensamento estava voltado para a família, especialmente para Mila Seidl e Malone.

Durante o relato, Lito se emocionou ao imaginar como seria para o filho lidar com sua ausência. Ele também falou sobre a dificuldade de explicar para uma criança que o pai poderia morrer e mencionou a vontade de permanecer presente em momentos corriqueiros da infância do menino.

Lito Sousa 1 de 7

Entre as lembranças que gostaria de construir, estavam justamente as mais simples: brincar com Malone, vê-lo jogar futebol e acompanhar seu crescimento. A perspectiva de perder esses momentos fez com que Lito demonstrasse o quanto desejava ter mais tempo com o filho.

A declaração foi feita antes do agravamento mais intenso do quadro. Nas semanas seguintes, a doença provocou perda progressiva de movimentos e parte da visão. Mesmo com a deterioração física, ele permaneceu lúcido e passou a receber cuidados médicos em casa, com acompanhamento permanente.

Lito também chegou a receber uma tentativa experimental de tratamento. Em setembro, o medicamento ALN-6457 foi autorizado pela Anvisa para uso individual em caráter excepcional, tornando-o o primeiro paciente a receber a substância contra a DCJ.

A doença é uma condição neurodegenerativa rara provocada por príons e tem evolução geralmente rápida. O quadro compromete progressivamente funções neurológicas e pode levar à perda de movimentos, alterações cognitivas e outras limitações.

Além da DCJ, Lito havia sido diagnosticado no início deste ano com câncer de próstata em estágio inicial.

Com mais de 36 anos de experiência na aviação, o especialista ganhou projeção nacional por meio do canal Aviões e Músicas, no qual traduzia assuntos relacionados a aeronaves, acidentes e segurança aérea para o público. Também criou a Lito Academy e participou de análises sobre acidentes envolvendo nomes como Mamonas Assassinas, Chapecoense e Marília Mendonça.