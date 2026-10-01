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Lito Sousa se emocionou ao pensar no futuro do filho de 7 anos antes de morrer

Especialista em aviação falou sobre a dificuldade de se despedir da família e o desejo de acompanhar o crescimento de Malone, de 7 anos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 18:56

Lito Sousa se emocionou ao falar sobre o desejo de acompanhar o crescimento do filho Malone, de 7 anos
Lito Sousa se emocionou ao falar sobre o desejo de acompanhar o crescimento do filho Malone, de 7 anos Crédito: Reprodução

A possibilidade de não acompanhar a infância do filho Malone, de 7 anos, foi um dos momentos que mais emocionaram Lito Sousa nas semanas que antecederam sua morte. O apresentador e especialista em aviação, que morreu nesta quinta-feira (1º), aos 59 anos, chegou a gravar um vídeo em que refletia sobre a relação com o menino e sobre tudo o que ainda gostaria de viver ao lado dele.

Diagnosticado com doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), Lito enfrentava uma evolução rápida da enfermidade. Mesmo diante da perspectiva da morte, ele relatou que não era a própria partida que mais o angustiava. O pensamento estava voltado para a família, especialmente para Mila Seidl e Malone.

Durante o relato, Lito se emocionou ao imaginar como seria para o filho lidar com sua ausência. Ele também falou sobre a dificuldade de explicar para uma criança que o pai poderia morrer e mencionou a vontade de permanecer presente em momentos corriqueiros da infância do menino.

Lito Sousa

Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
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Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução

Entre as lembranças que gostaria de construir, estavam justamente as mais simples: brincar com Malone, vê-lo jogar futebol e acompanhar seu crescimento. A perspectiva de perder esses momentos fez com que Lito demonstrasse o quanto desejava ter mais tempo com o filho.

A declaração foi feita antes do agravamento mais intenso do quadro. Nas semanas seguintes, a doença provocou perda progressiva de movimentos e parte da visão. Mesmo com a deterioração física, ele permaneceu lúcido e passou a receber cuidados médicos em casa, com acompanhamento permanente.

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Lito também chegou a receber uma tentativa experimental de tratamento. Em setembro, o medicamento ALN-6457 foi autorizado pela Anvisa para uso individual em caráter excepcional, tornando-o o primeiro paciente a receber a substância contra a DCJ.

A doença é uma condição neurodegenerativa rara provocada por príons e tem evolução geralmente rápida. O quadro compromete progressivamente funções neurológicas e pode levar à perda de movimentos, alterações cognitivas e outras limitações.

Além da DCJ, Lito havia sido diagnosticado no início deste ano com câncer de próstata em estágio inicial.

Com mais de 36 anos de experiência na aviação, o especialista ganhou projeção nacional por meio do canal Aviões e Músicas, no qual traduzia assuntos relacionados a aeronaves, acidentes e segurança aérea para o público. Também criou a Lito Academy e participou de análises sobre acidentes envolvendo nomes como Mamonas Assassinas, Chapecoense e Marília Mendonça.

Lito deixa a esposa, Mila Seidl, e o filho, Malone.

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