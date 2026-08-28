Lito Sousa tem seis pets com nomes de aviões; veterinária revela detalhes da relação

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Heider Sacramento
Publicado em 28 de agosto de 2026 às 21:45
A paixão de Lito Sousa pela aviação também aparece dentro de casa. O piloto e influenciador tem seis animais de estimação com a esposa, a empresária Mila Seidl, e todos receberam nomes inspirados no universo da aviação.
A curiosidade foi revelada pela médica veterinária Elizabeth Alvim, presidente do Instituto Eu Sou o Bicho, que acompanha os pets do casal. Em uma publicação nas redes sociais, ela contou que os animais se chamam Embraer, Airbus, Boeing, Bell, Antonov e ATR.
A veterinária aproveitou a homenagem para destacar o cuidado de Lito e Mila com os bichos e falar sobre a relação deles com o piloto, que está em tratamento contra uma doença rara.
Lito Sousa foi diagnosticado com doença rara e sem cura
“Eu acredito que os animais são anjos. Só não têm asas”, escreveu Elizabeth. Segundo ela, os pets representam uma importante fonte de afeto para Lito durante o período delicado.
“Para eles, ele não é o Lito da televisão, da internet, dos aviões, da música. Ele é simplesmente o humano deles. O porto seguro. A família”, afirmou.