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Lito Sousa tem seis pets com nomes de aviões; veterinária revela detalhes da relação

Airbus, Boeing, Embraer e outros modelos estão entre os nomes escolhidos pelo piloto para os animais de estimação

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 21:45

Lito Sousa tem seis pets, todos com nomes inspirados na aviação
Lito Sousa tem seis pets, todos com nomes inspirados na aviação Crédito: Reprodução

A paixão de Lito Sousa pela aviação também aparece dentro de casa. O piloto e influenciador tem seis animais de estimação com a esposa, a empresária Mila Seidl, e todos receberam nomes inspirados no universo da aviação.

A curiosidade foi revelada pela médica veterinária Elizabeth Alvim, presidente do Instituto Eu Sou o Bicho, que acompanha os pets do casal. Em uma publicação nas redes sociais, ela contou que os animais se chamam Embraer, Airbus, Boeing, Bell, Antonov e ATR.

A veterinária aproveitou a homenagem para destacar o cuidado de Lito e Mila com os bichos e falar sobre a relação deles com o piloto, que está em tratamento contra uma doença rara.

Lito Sousa foi diagnosticado com doença rara e sem cura

Lito Sousa, conhecido pelo canal Aviões e Músicas por Reprodução|Redes sociais
Esposa de Lito Sousa revela que ele foi diagnosticado com doença rara e sem cura por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa, conhecido pelo canal Aviões e Músicas por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
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Lito Sousa, conhecido pelo canal Aviões e Músicas por Reprodução|Redes sociais

“Eu acredito que os animais são anjos. Só não têm asas”, escreveu Elizabeth. Segundo ela, os pets representam uma importante fonte de afeto para Lito durante o período delicado.

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“Para eles, ele não é o Lito da televisão, da internet, dos aviões, da música. Ele é simplesmente o humano deles. O porto seguro. A família”, afirmou.

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