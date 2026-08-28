POLÊMICA

Lito Sousa tem seis pets com nomes de aviões; veterinária revela detalhes da relação

Airbus, Boeing, Embraer e outros modelos estão entre os nomes escolhidos pelo piloto para os animais de estimação

Heider Sacramento

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 21:45

Lito Sousa tem seis pets, todos com nomes inspirados na aviação Crédito: Reprodução

A paixão de Lito Sousa pela aviação também aparece dentro de casa. O piloto e influenciador tem seis animais de estimação com a esposa, a empresária Mila Seidl, e todos receberam nomes inspirados no universo da aviação.

A curiosidade foi revelada pela médica veterinária Elizabeth Alvim, presidente do Instituto Eu Sou o Bicho, que acompanha os pets do casal. Em uma publicação nas redes sociais, ela contou que os animais se chamam Embraer, Airbus, Boeing, Bell, Antonov e ATR.

A veterinária aproveitou a homenagem para destacar o cuidado de Lito e Mila com os bichos e falar sobre a relação deles com o piloto, que está em tratamento contra uma doença rara.

Lito Sousa foi diagnosticado com doença rara e sem cura 1 de 11

“Eu acredito que os animais são anjos. Só não têm asas”, escreveu Elizabeth. Segundo ela, os pets representam uma importante fonte de afeto para Lito durante o período delicado.