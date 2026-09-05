ALN-6457

Lito Sousa vai ser curado? Remédio experimental é liberado pela Anvisa e esposa se emociona

Substância tenta reduzir a produção da proteína envolvida na doença, mas ainda não foi testada em humanos e não há como saber se poderá interromper ou prolongar a evolução do quadro

Fernanda Varela

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 09:09

Farmacêutica responsável pelo medicamento experimental respondeu à família de Lito Sousa Crédito: Reprodução

A autorização da Anvisa para que Lito Sousa receba o medicamento experimental ALN-6457 abriu uma nova possibilidade no tratamento do influenciador, diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ). Mas a liberação também provoca uma dúvida inevitável: o medicamento pode curá-lo ou aumentar sua expectativa de vida?

Por enquanto, nenhuma dessas possibilidades pode ser afirmada. O ALN-6457 ainda está em estágio pré-clínico e não passou por estudos formais em seres humanos para a doença priônica. Lito será a primeira pessoa a receber a substância para essa finalidade, por meio de um programa de uso compassivo.

Lito Sousa foi diagnosticado com doença rara e sem cura 1 de 11

Isso significa que ainda não existem dados clínicos capazes de mostrar se o medicamento funciona em pessoas, qual seria o tamanho de um eventual benefício ou se ele é capaz de aumentar a sobrevida de pacientes com a doença.

Como o ALN-6457 pretende agir?

O ALN-6457 utiliza uma tecnologia de interferência de RNA, conhecida como RNAi, e foi desenvolvido para reduzir a produção da proteína priônica.

Na doença de Creutzfeldt-Jakob, proteínas priônicas assumem uma conformação anormal e induzem outras proteínas a sofrerem alterações. Esse processo provoca degeneração dos neurônios e rápida deterioração cerebral.

A estratégia do medicamento é, portanto, diminuir a quantidade da proteína disponível para participar desse processo. A proposta é interferir em um dos mecanismos relacionados à progressão da doença. No entanto, como o medicamento ainda está em estágio pré-clínico, não é possível prever como Lito responderá ao tratamento.

O medicamento pode curar Lito Sousa?

Até o momento, não há evidências de que o ALN-6457 seja capaz de curar a doença de Creutzfeldt-Jakob. Também não é possível afirmar que o medicamento conseguirá interromper a doença ou recuperar danos neurológicos que já tenham ocorrido.

A DCJ é uma doença cerebral rara, progressiva e fatal. Atualmente, não existe tratamento aprovado capaz de curar ou interromper sua evolução.

Por isso, o ALN-6457 deve ser entendido como uma tentativa experimental de interferir no mecanismo da doença, e não como uma cura já comprovada.

Pode prolongar a vida?

Também não é possível responder ainda. Como Lito será o primeiro paciente a receber a substância para essa finalidade, não existem dados em seres humanos que permitam afirmar que o ALN-6457 aumenta a sobrevida.

Na prática, o medicamento pode apresentar algum benefício, pode não produzir o efeito esperado ou pode provocar efeitos adversos ainda desconhecidos. Somente o acompanhamento do tratamento poderá fornecer informações sobre a resposta de Lito à substância.

Estrutura preparada para o home care de Lito Sousa 1 de 12

O que significa uso compassivo?

A autorização concedida pela Anvisa não significa que o ALN-6457 tenha sido aprovado como tratamento para a doença de Creutzfeldt-Jakob.

O uso compassivo permite que pacientes com doenças graves e sem alternativas terapêuticas disponíveis tenham acesso a medicamentos ou substâncias ainda em desenvolvimento, antes da conclusão dos estudos necessários para uma aprovação convencional.

No caso de Lito, o pedido de importação foi feito pelo Einstein Hospital Israelita após o influenciador ser incluído no programa de uso compassivo da empresa responsável pelo medicamento.

A autorização da Anvisa, portanto, permite que a substância seja importada para o Brasil e utilizada no tratamento de Lito em caráter excepcional. Ainda não há informações divulgadas sobre como o medicamento será administrado.

A esposa do influenciador, Mila Seidl, afirmou que a expectativa é que o produto chegue ao Brasil em sete a nove dias. "O impossível está virando realidade! Estamos prontos para receber o tratamento! Expectativa de chegar no Brasil em 7/9 dias", escreveu.