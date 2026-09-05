Lito Sousa vai ser curado? Remédio experimental é liberado pela Anvisa e esposa se emociona

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Fernanda Varela
Publicado em 5 de setembro de 2026 às 09:09
A autorização da Anvisa para que Lito Sousa receba o medicamento experimental ALN-6457 abriu uma nova possibilidade no tratamento do influenciador, diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ). Mas a liberação também provoca uma dúvida inevitável: o medicamento pode curá-lo ou aumentar sua expectativa de vida?
Por enquanto, nenhuma dessas possibilidades pode ser afirmada. O ALN-6457 ainda está em estágio pré-clínico e não passou por estudos formais em seres humanos para a doença priônica. Lito será a primeira pessoa a receber a substância para essa finalidade, por meio de um programa de uso compassivo.
Lito Sousa foi diagnosticado com doença rara e sem cura
Isso significa que ainda não existem dados clínicos capazes de mostrar se o medicamento funciona em pessoas, qual seria o tamanho de um eventual benefício ou se ele é capaz de aumentar a sobrevida de pacientes com a doença.
Como o ALN-6457 pretende agir?
O ALN-6457 utiliza uma tecnologia de interferência de RNA, conhecida como RNAi, e foi desenvolvido para reduzir a produção da proteína priônica.
Na doença de Creutzfeldt-Jakob, proteínas priônicas assumem uma conformação anormal e induzem outras proteínas a sofrerem alterações. Esse processo provoca degeneração dos neurônios e rápida deterioração cerebral.
A estratégia do medicamento é, portanto, diminuir a quantidade da proteína disponível para participar desse processo. A proposta é interferir em um dos mecanismos relacionados à progressão da doença. No entanto, como o medicamento ainda está em estágio pré-clínico, não é possível prever como Lito responderá ao tratamento.
O medicamento pode curar Lito Sousa?
Até o momento, não há evidências de que o ALN-6457 seja capaz de curar a doença de Creutzfeldt-Jakob. Também não é possível afirmar que o medicamento conseguirá interromper a doença ou recuperar danos neurológicos que já tenham ocorrido.
A DCJ é uma doença cerebral rara, progressiva e fatal. Atualmente, não existe tratamento aprovado capaz de curar ou interromper sua evolução.
Por isso, o ALN-6457 deve ser entendido como uma tentativa experimental de interferir no mecanismo da doença, e não como uma cura já comprovada.
Pode prolongar a vida?
Também não é possível responder ainda. Como Lito será o primeiro paciente a receber a substância para essa finalidade, não existem dados em seres humanos que permitam afirmar que o ALN-6457 aumenta a sobrevida.
Na prática, o medicamento pode apresentar algum benefício, pode não produzir o efeito esperado ou pode provocar efeitos adversos ainda desconhecidos. Somente o acompanhamento do tratamento poderá fornecer informações sobre a resposta de Lito à substância.
Estrutura preparada para o home care de Lito Sousa
O que significa uso compassivo?
A autorização concedida pela Anvisa não significa que o ALN-6457 tenha sido aprovado como tratamento para a doença de Creutzfeldt-Jakob.
O uso compassivo permite que pacientes com doenças graves e sem alternativas terapêuticas disponíveis tenham acesso a medicamentos ou substâncias ainda em desenvolvimento, antes da conclusão dos estudos necessários para uma aprovação convencional.
No caso de Lito, o pedido de importação foi feito pelo Einstein Hospital Israelita após o influenciador ser incluído no programa de uso compassivo da empresa responsável pelo medicamento.
A autorização da Anvisa, portanto, permite que a substância seja importada para o Brasil e utilizada no tratamento de Lito em caráter excepcional. Ainda não há informações divulgadas sobre como o medicamento será administrado.
A esposa do influenciador, Mila Seidl, afirmou que a expectativa é que o produto chegue ao Brasil em sete a nove dias. "O impossível está virando realidade! Estamos prontos para receber o tratamento! Expectativa de chegar no Brasil em 7/9 dias", escreveu.
A liberação representa uma possibilidade inédita para Lito, mas não uma garantia de resultado. A resposta ao medicamento e o acompanhamento médico serão fundamentais para mostrar se a estratégia experimental terá algum efeito sobre a evolução da doença.